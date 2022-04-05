Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных 05.04.2022 14:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 165 0 Учредитель Фонда «Котопес» Марина Лежнева о том, что по отношению к бездомным животным определяется уровень сознания общества Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Кризис как обнуление для нового старта Как монетизировать свой талант Гражданская активность повышает социальный капитал Кто ответит за дефицит кадров в здравоохранении Закон против буллинга – в жизнь!