Казахстану срочно нужны специалисты-водники 06.04.2022 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 146 0 Инженер-гидротехник Малик Бурлибаев о необходимости возродить подготовку инженеров гидрологов, гидротехников и гидрогеологов Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Мир устал от единоличного господства США» Коррупция – цветочек в букете болезней системы здравоохранения Вопросы по гарантированной биобезопасности следует задавать своим правительствам Дело бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова 8 месяцев не сдвигается с мертвой точки Эльвира Набиуллина на своем месте