По чём преступное попустительство госорганов при незаконном строительстве? 15.04.2022 09:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 103 0 Юрий Маленьких и Руслан Мамутов о том, что давление, насилие, «подбрасывание» наркотков и боеприпасов – не только картинки из голливудских боевиков, но и наши реалии Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой В королевстве кривой статистики совсем не до смеха Протестная энергия выходит из-под контроля