По чём преступное попустительство госорганов при незаконном строительстве?

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Юрий Маленьких и Руслан Мамутов о том, что давление, насилие, «подбрасывание» наркотков и боеприпасов – не только картинки из голливудских боевиков, но и наши реалии