90% алматинцев за выборность акимов 18.04.2022 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 176 0 Политологи Динара Писарева и Бермонд Скоггингс об электоральных настроениях в крупнейшем мегаполисе Казахстана Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой Гражданская активность повышает социальный капитал Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных В королевстве кривой статистики совсем не до смеха Протестная энергия выходит из-под контроля