В рейтинге 44 стран по затратам пенсионеров на еду Казахстан оказался лишь на 37-м месте

Впрочем, среди стран СНГ этот пессимистичный показатель — лучший

В рейтинге 44 стран по соотношению цен на продукты питания и пенсии Казахстан занял лишь 37-е место. Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2% всей пенсии.

Пессимистично, однако среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, показатель РК оказался лучше всех. Так, например, в России пенсионеры тратят на еду 58,9% всей пенсии, в Молдове — 59,2%, в Беларуси — 76,7%, в Украине* — 84,9% (худший показатель среди стран рейтинга).

Лучшими странами признаны Норвегия (здесь на еду уходит лишь 13,4% от пенсии), Австрия (13,7%) и Франция (14,3%).

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

Наибольший размер пенсий среди стран, участвующих в рейтинге, у Норвегии — 2017 долл. США. В ТОП-3 также попали Швейцария (1913 долл. США) и США (1663 долл. США).

У Казахстана среди стран СНГ самый высокий показатель — впрочем, это всего 220 долл. США. В России пенсионерам выплачивают в среднем 203 долл. США, в Беларуси — 183 долл. США, в Молдове — 143 долл. США, в Украине — 123 долл. США.

В 2021 году в стране проживали 1,6 млн пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Из них продолжали работать 70,3 тыс. человек — на 3% больше, чем годом ранее. Доля работающих пенсионеров от общей численности пенсионеров составила всего 4,3%.

69,2% работающих пенсионеров, или 48,7 тыс. человек, составляли независимые работники; 22,6%, или 15,9 тыс. пенсионеров, — наёмные работники. Ещё 5,7 тыс. пенсионеров были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 46 человек числились физлицами, являющимися учредителями хозяйственных товариществ и акционерами, а также членами производственных кооперативов.

Большинство пенсионеров в отраслевом разрезе были заняты в сфере АПК: 73%, или 51,3 тыс. человек. Среди других популярных отраслей были отмечены оптовая торговля, ритейл и авторемонт, а также транспортно-логистическая сфера.

Напомним: в марте текущего года средний размер пенсии составлял 105,3 тыс. тг — на 5,2% больше, чем годом ранее. Всего в стране насчитывается 2,2 млн пенсионеров.

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Информация предоставлена Finprom.kz

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