Требуется криптовалютный ликбез 21.04.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 592 0 Специалист в области технологий блокчейн и правового регулирования Таир Каримов о том, что эволюция ведет нас к цифровым деньгам Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Стерилизация – единственный способ регулирования численности безнадзорных животных Январские события в Алматы нельзя объяснить одной экономикой В королевстве кривой статистики совсем не до смеха Протестная энергия выходит из-под контроля Бытовое насилие – термин, требующий правильной формулировки