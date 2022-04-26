Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону

Но стратегические цели российской спецоперации не меняются

Военная кампания на Украине продолжается третий месяц. Сводки с фронта стали привычными. Привычным стало и то обстоятельство, что кремлёвские спикеры с первых дней спецоперации противоречат друг другу. Задачей похода на Украину была объявлена денацификация и демилитаризация страны, но одновременно говорилось, что ввод российских войск имеет своей целью всего лишь помощь Донбассу. Москва утверждала, что не собирается менять власть в Киеве – однако, добавляли спикеры практически через запятую, мы не намерены мириться с теперешним нацистским режимом. Операция, говорили в Кремле, идёт по плану. Но российские войска зачем-то пришли под Киев и Чернигов, потом ушли. С огромным скандалом.

Заукраинские пропагандисты адски хохочут над попытками московских коллег связать всю эту какофонию в цельную картину. Внутри самой России очередное заявление Пескова или Лаврова у многих людей вызывает недоумение. Не очень помогают и советы Владимира Соловьёва слушать только Верховного Главнокомандующего, а не кого попало. Верховный тоже бывает довольно непоследователен в словах. Но при этом непроговариваемая вслух стратегия спецоперации очевидна: взять под контроль столько Украины, сколько получится, по возможности не доводя дело до полноформатной мировой войны.

Разноголосица официальных и полуофициальных комментариев, разделение спикеров на голубей и ястребов преследует в одних случаях дипломатические цели, например, демонстрирует договороспособность. В других случаях, наоборот, это демонстрация угрозы, брутальной решимости. Именно так можно толковать недавние слова генерал-майора Миннекаева, заместителя командующего одним из российских военных округов. Этот некрупный военачальник заявил, что российская армия планирует установить полный контроль не только над Донбассом, но и над Южной Украиной. А также намерена, по словам генерала, обеспечить сухопутный коридор в Крым и, внимание – «ещё один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В Кремле не сказать, чтобы одёрнули генерала, однако от слов его аккуратно дистанцировались. А в российских СМИ и соцсетях закипело обсуждение перспектив штурма Одессы и Николаева. Но сегодня или завтра может начаться битва на Донбасс, и повестка сменится.

Со временем мы, наверное, узнаем, кто убедил Путина, что украинская кампания будет короткой и лёгкой. Что братский народ ждёт не дождётся российскую армию-освободительницу. И кто сумел навстречу этой уверенности так раззадорить, раздухарить украинцев, настроить на героическое сопротивление захватчикам. Это опять была англичанка? Спецоперация тем временем продолжается. Из глубины огромной России идут и идут на запад колонны танков и военных машин. Там, в глубине России, достаточно железа, стали, угля, рабочих рук, чтобы наделать новых танков, ракет и снарядов столько, сколько потребуется. Хоть на год «спецоперации», хоть на три года. А с запада на Украину идут и идут составы с танками, бэтээрами, снарядами и патронами. Соляру для танков эшелонами подвозят из Румынии.

Почему Путин это допускает, почему российские ВКС не бомбят железные дороги и мосты на западе Украины? Для объяснения причин придуманы глубоко конспирологические версии. Хотя, наверное, тут достаточно одного только понимания путинского стиля: он не авантюрист и предпочитает договариваться. Всегда и везде, где это возможно. Разрушение базовой инфраструктуры Украины означало бы серьёзное повышение ставок. Ответом на него могут стать крупные теракты в российских городах и диверсии на важнейших коммуникациях. Например, подрыв Крымского моста. Общественное мнение, и не только на Западе, готово будет признать, что украинская сторона имеет на это моральное право. Поэтому натовские подарки уничтожают уже на востоке Украины. Считается, что уничтожают довольно эффективно.

Вообще, перспективы российской победы, несмотря ни на что, становятся очевидными и для западных политиков. Они даже стали говорить об этом вслух. Например, такое скандальное заявление на днях сделал Борис Джонсон. Вслед за ним о том же написала «Таймс» со ссылкой на источники в «разведсообществе».

В Киеве горячечный энтузиазм первых недель периодически сменяется угрюмым отчаянием. Потом новый приход, новый приступ кокаинового воодушевления. Если бы во главе обороны там стоял не шоумен, а бывалый, понимающий жизнь украинский мужик, хозяйственный, осторожный, он давно заключил бы с «москалями» мирный договор. Но какая-то сила распорядилась так, что президентом несчастной страны оказался в эти роковые годы клоун, человек ниоткуда. Кто так устроил, еврейские миллиардеры? Англосаксы? Или на всё хватило славянской дури?

На занятых российской армией территориях потихоньку налаживается мирная жизнь. В Херсонской области и на юге Запорожской области идёт формирование новых военно-гражданских администраций, началась трансляция российских телеканалов. Местное население при расчетах используют российские рубли. Что там будет дальше? Депутат российской Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет на днях заявил, продолжая логику упоминавшегося генерала Миннекаева, что Крым и освобожденные южные регионы Украины могут объединиться в один федеральный округ Российской Федерации.

По словам Шеремета, это исторически оправдано, поскольку данные территории осваивались и развивались Россией, и там проживает население с русской культурой, ментально близкое россиянам. «Это будет мощный, монолитный и самодостаточный новый федеральный округ Российской Федерации. Назвать его можно либо Крымский федеральный округ, либо Таврический федеральный округ», – считает Михаил Шеремет.

Я, кстати, хорошо помню Михаила по горячему 2014 году. Шеремет был лидером «русской самообороны» в Крыму, потом сразу стал первым вице-премьером нового крымского правительства. Тогда мы и познакомились. А главой правительства стал друг Шеремета по военному училищу Сергей Аксёнов. Он и сейчас возглавляет Крым. Имеет перспективу укрупнить свой и без того не маленький регион. Хотя, конечно, решать этот вопрос будет не Шеремет и не Аксёнов, а совсем другой человек.

Вообще, в России, насколько я могу судить, значительная часть населения относится к происходящим событиям, в том числе нелогичным, драматическим, кровавым, с позиции «верхнему начальству виднее». Мой коллега, московский журналист Дмитрий Конаныхин выразил это отношение в таких словах:

«У каждого своя работа, у каждого свой кругозор, свой уровень понимания, свой уровень информирования, свой уровень адекватности.

После Великой Отечественной мемуары оставили солдаты, великую «лейтенантскую» прозу оставили младшие офицеры, много написали генералы. И ничего не оставили главные руководители Победы. Так получилось, что мы о стратегически-политических закулисьях страшнейшей войны читаем строки Черчилля, а не Сталина. Вот и сейчас, мы читаем стратегически-политические рассуждения рядовых…

Может, когда-нибудь, мы узнаем о содержании звонков в Кремль, почему утонули «Курск» и «Москва», почему не взрываются мосты и кабинеты, почему принимались именно такие стратегически-политические решения – как о начале специальной военной операции или о начале её второго этапа. А, может, и не узнаем.

Но сегодня я точно знаю одно — то, что происходит, гораздо больше размера дивана. Гораздо больше размера даже фронта. И почему переназначили Набиуллину, и почему немедленно не восстанавливают СССР или монархию, и почему горят военные НИИ, и кто кого чем шантажирует, и в каком состоянии наша реальная экономика, и почему нам всем столько терпения надо, и почему нам надо научиться терпеть ещё больше — это задачки со звёздочкой, это страшные задачи на миллионы жизней.

Смирения, друзья. Смирения и терпения. И понимания своего дела и предназначения в этом мире. Ещё очень много трудов впереди. Больше дивана, больше окопа, больше фронта.

Впереди победа».

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