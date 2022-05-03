Грамотность и бдительность помогут сохранить средства 03.05.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 142 0 Заместитель директора департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Ернар Оразбаев о том, что с начала 2022 года зарегистрировано шесть тысяч уголовных дел по статье «Мошенничество» Похожие материалы: Что делать, если «дочка» Сбербанка передала ваш кредит в Halyk Bank Излюбленный метод Сатыбалды В рейтинге 44 стран по затратам пенсионеров на еду Казахстан оказался лишь на 37-м месте Мошенники в Казахстане не боятся полиции Долгая дорога к объединению собственников