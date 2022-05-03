Грамотность и бдительность помогут сохранить средства

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Заместитель директора департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Ернар Оразбаев о том, что с начала 2022 года зарегистрировано шесть тысяч уголовных дел по статье «Мошенничество»