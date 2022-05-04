Война Миров. Пророссийский лагерь

Кто помогает Москве в противостоянии с коллективным Западом

Если с врагами России в свете войны на Украине все более-менее понятно – 40 участников совещания в Рамшатайне, то с поддерживающими Москву такой ясности нет. Вместе с тем, союзники ближнего и дальнего круга, плюс страны, поддерживающие благожелательный нейтралитет, вокруг Кремля сложились. В противном случае положение Российской Федерации на сегодняшний день было бы однозначно плохим.

Очевидный союзник Москвы – это Минск. С белорусской территории взлетают российские самолеты атаковать объекты на Украине, а белорусские войска размещены вдоль границы с Польшей и Литвой, осуществляя прикрытие со стороны членов НАТО.

Когда Россия ввела ограничения на экспорт пшеницы, то Беларуси данная мера не коснулась. С одной стороны такое противоречило бы формату отношений в рамках Союзного государства (блок документов от 2021 года), а с другой стороны Александр Лукашенко оказывает полную поддержку действиям своего коллеги Владимира Путина (по крайней мере публично).

На Казахстан хлебные исключения не распространяются в свете того, что местные официальные лица наговорили о поддержке антироссийских санкций, территориальной целостности Украины и прочих моментах. Кыргызстан настроен куда более пророссийски, но в отношении него действуют долгосрочные контракты и, судя по текущим раскладам, у Бишкека проблем с пшеницей не будет.

Узбекистан не член ЕАЭС и ОДКБ, однако, после недружественных заявлений главы МИД Абдулазиза Камилова по действиям Москвы на Украине, его с должности сняли. Узбекское направление в российском истеблишменте курирует миллиардер Алишер Усманов, а у него взаимопонимание с президентом Шавкатом Мирзиеевым присутствует.

Китай – главная опора России в глобальном мире. Единичные компании сворачивают присутствие на российским рынке (опасаясь санкций Запада), однако им тут же на смену приходят новые, особенно не имеющие серьезной зависимости от европейского или американского рынка. Из-за китайского бизнеса из РФ не уходят фирмы из Южной Кореи, поскольку им уже дышат в затылок китайские конкуренты и заместят очень быстро.

Трудно переоценить политическую поддержку Москвы со стороны Пекина. Что касается информационных потоков, то в боевых порядках российских войск находятся десятки китайских журналистов, которые формируют в Поднебесной однозначно пророссийскую картину подачи событий. Соответствующие социологические опросы четко фиксируют результаты такой планомерной работы.

Индия проводит прагматическую политику. Она требует очень серьезных технологических преференций со стороны Запада или России, а в зависимости от ответа готова занять более выгодную сторону. Формально у Запада технологическая линейка гораздо шире, чем у Москвы, однако европейцы и американцы на современном этапе совершенно не готовы к аппетитам Дели. Если сегодня удовлетворить запросы Индии, то через 15-20 лет она станет в мире как Китай, а в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе таким перспективам не рады.

Кремль может предложить Дели технологии в военной сфере, атомной и космосе, которые индийцы на сегодня рассматривают в качестве главных приоритетов. К тому же перед глазами индийских руководителей история 90-ых гг., когда Россия выступила военно-технологическим донором Китая. Современные китайские боевые корабли, уже многочисленные, это детище советской военно-морской школы. В общем, пока большая геополитическая торговля продолжается, Дели находится в позиции благожелательного нейтралитета по отношению к Москве.

Иран в хороших отношениях с Россией как соратник по несчастью. Тегеран давно добивается равноправных отношений с Западом, для чего ему необходим собственный научный, промышленный и технологический рост. Опять же проблема навязываемого американцами и европейцами неэквивалентного обмена давно пытается решаться иранским руководством. Общий интерес в Сирии дополнительно способствует координации между ИРИ и РФ.

Своеобразная ситуация сложилась в Латинской Америке. Антироссйискую линию там последовательно поддерживают только Колумбия и Чили. А вот главные страны в лице Мексики, Бразилии и Аргентины находятся в выжидательной позиции. Затяжное доминирование Вашингтона в тамошних краях заметно притомило Мехико, Бразилиа и Буэнос-Айрес. Получилось так, что зло, с которым долго мирились как с неизбежным, вдруг стало невыносимым из-за открывшегося окна возможностей по его избеганию.

Тараном против западного миропорядка сегодня выступает Москва. Как результат, в мире появилось достаточно много стран, которые с симпатией относятся к ее возможной победе на Украине. Всем ведь понятно, что воюют не Кремль и Киев, а Россия и коллективный западный блок. В США очень боятся поражения киевского режима, из-за чего даже открыли для него ленд-лиз. По аналогичной схеме работает Берлин, где Украина заказывает оружие, а Германия его оплачивает.

Лидеры вроде Даниэля Ортеги, президента Никарагуа, делают открытые заявления против Вашингтона и в поддержку Москвы. Куба ведет себя тише, однако ее благожелательный нейтралитет совершенно очевиден. На сделку с США не пошла Венесуэла, правда, и предложение от Белого дома была скаредное, которым трудно заинтересовать.

В Латинской Америке постоянно усиливается влияние Китая, а это тоже фактор поддержки пророссийских позиций. Кремль может помочь оружием, вакциной, удобрениями и политическим влиянием, тогда как Поднебесная кроме военной сферы способна поддержать практически всем. Поражение коллективного Запада на Украине способно вызвать эффект домино, поэтому региональные державы очень внимательно следят за развитием событий и не спешат поддерживать антироссийские санкции под различными предлогами.

Очень доброжелательно к Москве оказались настроены Малайзия и Индонезия. Здесь тоже сработал широкий спектр факторов. Один из них состоит в том, что исламский мир недоброжелательно настроен к Западу за Ирак, Ливию, Сирию, арест активов Афганистана после прихода к власти талибов. Другой момент заключается в активном экспорте «демократии» в страны исламского мира. Для Малайзии или Саудовской Аравии переход от наследственных монархий к прямым президентским выборам – это коллапс всей политической, а с нею и государственной системы.

Вот Малайзия и предлагает России какие угодно полупроводники в любых количествах. Индонезия против исключения Москвы из G-20, а Саудовская Аравия и ОАЭ не наращивают производство нефти, как того требуют из Вашингтона. На этой почве в США решили взяться за страны-экспортеры нефти со всей серьезностью. Новый законопроект позволит подавать в суд против членов ОПЕК и вообще нефтеэкспортирующих государств. Суд, разумеется, американский, как и антикартельное законодательство. В этом тоже одна из причин, почему исламский мир желает Кремлю как можно более убедительной победы над Вашингтоном и его союзниками.

Под лозунгами борьбы с Россией Белый дом смог сколотить достаточно внушительную коалицию из числа своих европейских сателлитов. Однако для той же Германии проводимая антироссийская линия грозит убийством собственной экономики. Без российского газа Берлину будет крайне сложно пережить предстоящую зиму, а экономике сохранить конкурентоспособность. Пока капитанов бизнеса в немецком политическом руководстве не слушают и продолжают гнуть опасную линию.

Венгрия тем временем считает смерть промышленности чрезмерной ценой за противостояние с Россией и отказывается вводить эмбарго на энергоносители с востока. Специалисты по европейским элитам отмечают, что венгерские элитарии сейчас находят общий язык с австрийскими и можно говорить о некоем возрождении Австро-Венгрии. В будущем такое способно создать Москве конкурента в Восточной Европе, но на современном этапе это работает в копилку Кремля.

Турция формально участвует в «рамштайнском процессе», поставляет Украине беспилотники, но при этом играет собственную игру. И стоит Западу потерпеть поражение в схватке за Незалежную, собственный проект Анкары не заставит себя долго ждать. А он амбициозный.

Сейчас мнение у наблюдателей разделилось. Одни считают, что время работает на Запад и России нужно срочно одерживать крупную победу на Донбассе или юге Украины, чтобы переломить стратегическую ситуацию в свою сторону. Другие наоборот избранную тактику методичного перемалывания ВСУ считают правильной. По мере обескровливания украинских вооруженных сил акции Запада будут падать, а у Москвы возрастать. Ну а у победителя всегда найдутся союзники.

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