«Зачем нужен референдум». «Когда ждать выборов в парламент и какими будут их результаты?». «Казахстанские «либералы» против «ватников»: на войне как на войне?». «Когда есть запрос на социальную справедливость, искать ее могут где угодно»

Сетевой Казахстан 4 мая 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум» — Несмотря на сложное международное положение и непростые внутренние проблемы государства в социально-экономической и политической сферах, Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ настойчиво продвигает идею Второй республики. И самым мощным инструментом построения Нового Казахстана становится предстоящая конституционная реформа. Президент Токаев принял важное решение, а именно: все поправки в Конституцию вынести на всенародный референдум.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Зачем нужен референдум» — Идею референдума, предложенного президентом ТОКАЕВЫМ по конституционным поправкам, нужно понимать намного шире… Вместе с тем, нужно понимать, что референдум — это поддержка курса президента Токаева на политические преобразования и его лично в условиях международной нестабильности и неоднократных попыток различных сил дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Но и это не все. Существуют нормы конституции, которые отдельные фигуры очень хотели бы подвергнуть ревизии.

QMONITOR . KZ . «Партийный пасьянс. Когда ждать выборов в парламент и какими будут их результаты?» — В конце января Касым-Жомарт ТОКАЕВ, выступая на внеочередном съезде «Нур Отана», чуть позже переименованного в «Аманат», заявил о необходимости дистанцирования первого лица государства от деятельности любых партий и движений, после чего добавил: «Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства». Однако ждать конца не то что года, а даже первой его половины он не стал и на минувшей неделе объявил о своём выходе из «Аманата». За «досрочным» сложением президентом страны полномочий лидера партии, возможно, последуют и досрочные выборы в парламент.

«Казахстанские «либералы» против «ватников»: на войне как на войне?» — Волна истерии охватила казахстанский сегмент социальных сетей после российского вторжения в Украину. Её усиленно нагнетают особо крикливые граждане, называющие себя блогерами и находящиеся по обе стороны баррикад на этой информационной войне. Войне, которая ведётся под лозунгом «Кто не с нами, тот против нас»: её участники не стесняются в выборе средств, занимаются откровенной «охотой на ведьм» и апеллируют по любому поводу к госорганам с требованием принять меры в отношении оппонентов.

CARAVAN . KZ . «Камикадзе категории А: названы чиновники, чья карьера зависит от расположения премьер-министра» — Премьер-министр официально назначил козлами отпущения заместителей акимов регионов, которые курируют экономику. Теперь карьера этих чиновников будет полностью зависеть от личного расположения главы правительства, потому что косяки будут. Причем у всех и всегда.

FORBES . KZ . «За 30 лет в Казахстане не построено ни одной новой ТЭЦ» — Уже не секрет, что сфера энергетики страны испытывает серьезные трудности. Отрасль работает с низким коэффициентом полезного действия (КПД). Так, теплоэнергетика теряет треть передаваемой энергии в сетях. Причем характерны эти проблемы для всех станций Казахстана. Износ генерирующих мощностей в стране составляет 75%, линий электропередачи — доходит до 80%, а теплоснабжение и вовсе является нерентабельным – развитие этого сектора происходит по остаточному принципу.

«Депрессии, недоверие, пустота: нефтяная столица Казахстана теряет молодёжь» — Атырауская молодежь боится доверять, часто страдает депрессией и плохо коммуницирует офлайн. На самом последнем месте в их рейтинге доверия — правительство, телевидение и казахстанские блогеры.

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Казахстан или Узбекистан? Куда россиянину податься?» — С развертыванием санкций против России ряд российских компаний видят невозможность дальнейшей работы на подсанкционной территории и вынуждены искать себе другие регионы для переноса работы… Когда-то Центральная Азия внесла важнейший вклад в войну – приняв миллионы эвакуированных, отдав жизни половины своих сыновей на войне, и разместив у себя важнейшие производства – так и сейчас Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – дадут крышу, землю и… интернет страждущим, которые вольются в наши страны и сядут за наш дастархан друзьями.

INFORMBURO . KZ . Алмас ЧУКИН, экономист – «Почему нынешняя ставка Нацбанка – горькое лекарство для экономики?» — Нацбанк возродил работу с экспертами, которую начал несколько лет назад экс-глава НБ Данияр АКИШЕВ, но два года назад с переездом в Астану прикрыл Ерболат ДОСАЕВ. Состоялась первая встреча, которую пришёл открыть председатель Галымжан ПИРМАТОВ по итогам регулярного заседания комитета по денежно-кредитной политике в этот понедельник, на котором ставку подняли на полпроцента – до 14%. Что сказать? Во-первых, эта встреча профессиональная и закрытая, поэтому сказать всё нельзя, но общими впечатлениями поделиться можно, без имён и конкретики.

TIME . KZ . «Адвокат в белом халате» — Алматинский юрист Сансызбай СЕРИКБАЕВ, не имеющий никакого отношения к здравоохранению, случайно обнаружил, что на его имя выдали лицензии на медицинскую деятельность. Теперь он пытается выяснить, как такое могло произойти.

TENGRINEWS . KZ . ««Отец копит на похороны». На что живут казахстанские пенсионеры» — Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2 процента всей пенсии. Такие данные озвучены мониторинговым агентством Finprom.kz. При этом минимальный размер пенсии составляет в 2022 году 46 302 тенге, средний же размер пенсионных выплат, по данным Минтруда, равен 105 344 тенге. В продолжении серии публикаций Tengrinews.kz о расходах казахстанцев сегодня рассказываем о ежемесячных тратах пенсионеров. Семейная пара из Акмолинской области, пенсионеры из Нур-Султана и Караганды поделились своими статьями расходов.

365 INFO . KZ . «Деструктивный ислам и новые беспорядки – грозят ли они нам?» — Когда есть запрос на социальную справедливость, искать ее могут где угодно. Опасность радикализации в Казахстане сохраняется, предупреждает политолог Замир КАРАЖАНОВ, хотя это не обязательно должен быть исламский радикализм. Причина в первую очередь в обеднении населения. Одной из причин январских событий стала усталость общества от того, что его бедами не занимаются. Если кризис не купировать, произойти может все что угодно.

AZATTYQ . ORG . ««Свой-чужой». Война в Украине разделяет казахстанцев, но можно ли говорить о расколе?» — Почему война в Украине превращает казахстанцев в непримиримых врагов, какие проблемы казахстанского общества обнажились в свете последних событий и какую роль играют во всём этом российские федеральные СМИ?

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