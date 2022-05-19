Горожане в борьбе за выживание 19.05.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 100 0 Жительница Алматы Бахытнур Отарбаева и юрист Асель Есентугелова о том, что, отстаивая права за безопасную и комфортную жизнь, люди вынуждены посвятить этому все свободное время Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Рост цен беспокоит и заставляет экономить Дмитрий Певцов: «Бессмертный полк» — это парад нашей памяти Резиденцию президента дешевле восстановить, чем снести Поправки к Конституции не стоят Референдума Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях?