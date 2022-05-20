«По мнению Касым-Жомарта Токаева, наши предприниматели должны ставить интересы государства выше». «Отменит ли референдум «суперпрезидентство» в Казахстане?». «На будущих парламентских выборах выиграют популисты»

Сетевой Казахстан 20 мая 2022г.

TIME . KZ . «Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса» — В Акорде состоялась очередная встреча Президента с представителями отечественного бизнеса. Открывая совещание, Глава государства отметил, что проведение встреч для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, становится хорошей традицией. Он добавил, что с момента предыдущей встречи в январе многое изменилось как внутри страны, так и за ее пределами. По мнению Касым-Жомарта ТОКАЕВА, будущее страны напрямую зависит от сильной экономики, наши предприниматели должны ставить интересы государства выше.

FORBES . KZ . «Эксперты: Отменит ли референдум «суперпрезидентство» в Казахстане?» — Какие признаки имеет суперпрезидентская форма правления и изменится ли она после проведения референдума и внесения поправок в Конституцию? Это вопрос был затронут на круглом столе «Реформы президента Касым-Жомарта: будущее политической системы Казахстана», организованном Институтом мировой экономики и политики 19 мая в Алматы. Как считает профессор Казахстано-немецкого университета Рустам БУРНАШЕВ, оценка власти в Казахстане как суперпрезидентской появляется в начале 2000 годов и связывается с Конституцией 1995 года, где в 40 статье фиксируется, что президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей власти, что обусловливает декларативный характер разделения властей.

«Эксперты: На будущих парламентских выборах выиграют популисты» — Обсуждая будущие парламентские выборы в Казахстане — их предполагаемые сроки и участие старых и новых партий, эксперты разошлись во мнениях. Так, экономист Петр СВОИК уверен, что выборы в мажилис должны состояться почти сразу после июньского референдума — не позже осени нынешнего года… Не согласен со Своиком в вопросе сроков проведения выборов политолог Юрий БУЛУКТАЕВ, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения — Любые выборы — риск дестабилизации обстановки, — предупредил он.

365 INFO . KZ . «Вклад ОДКБ в благополучный выход из январского кризиса огромен» — В последнее время в Казахстане многие высказывают негативное отношение к ОДКБ. Однако надо признать, что решительные действия президента, в частности его обращение к организации и оперативная переброска боевых подразделений, прежде всего российских, стали поворотным шагом январских событий, считает политолог Данияр АШИМБАЕВ. «Войска ОДКБ, как известно, не принимали участия в столкновениях с вооруженными бандами в Алматы и других городах. Но, во-первых, они обеспечили прочный тыл силам полиции и Нацгвардии. Во-вторых, оказали мощное психологическое, отрезвляющее воздействие на заговорщиков и их иностранных партнеров», — разъяснил политический эксперт.

«На 400% подорожали автомобили в Казахстане за 7 лет» — Программа льготного автокредитования на грани срыва — в салонах машин нет, а потенциальных покупателей негласно понуждают платить за постановку в очередь. В первые же дни с момента начала приема заявок на приобретение льготных авто под 4% годовых программа показала свою неполноценность. В соцсетях появились видеоролики об ажиотаже в автосалонах и сообщения, что менеджеры вымогают с граждан до 1 млн тенге только за право оказаться в очереди на льготный кредит.

CARAVAN . KZ . «Казахстан извлекает выгоду из антироссийских санкций» — Крупнейшие производственные предприятия Мангистау наращивают мощности. Это вызвано, прежде всего, введенными санкциями в отношении России. Однако быстро перестроиться под новые условия не получилось. К примеру, в морском порту Актау не ожидали, что сюда хлынет поток контейнеров. Поэтому уже сейчас их негде складировать. Опасаясь вторичных санкций, зарубежные компании обратили внимание на маршруты в обход России и Беларуси. Одним из самых выгодных маршрутов посчитали порт Актау.

QMONITOR . KZ . «Затишье перед бурей? В Казахстане есть все предпосылки для новой волны коронавируса» — Громкое заявление гендиректора ВОЗ Тедроса ГЕБРЕЙЕСУСА о том, что «пандемию коронавируса можно считать последней пандемией в истории человечества», вызвало жаркие споры в медицинских кругах. Самое интересное, что оно прозвучало в тот момент, когда в мире бушевал новый штамм «Стелс-Омикрон». Причём вспышки заболевания наблюдались именно в тех странах, где не переставали бороться с инфекцией (Китай, Европа), а не там, где и граждане, и правительства заметно расслабились, забыв про карантинные ограничения, как, к примеру, в Казахстане. Как можно объяснить этот парадокс? Действительно ли пик пандемии позади, и можно возвращаться к доковидной жизни? Об этом мы беседуем с д.м.н., профессором, академиком АЕН РК, генеральным директором International Academy of medicine and sciences Жумагали ИСМАИЛОВЫМ.

KAZPRAVDA . KZ . «Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко» — Весна – время цветения садов. Как писал когда-то Юрий Домбровский, старая Алма-Ата по крыши была погружена в сады, их аромат кружил голову. Сады – абрикосовые, вишневые, яблоневые – были в каждом подворье, это была такая же неотъемлемая часть городского ландшафта, как белоснежные шапки гор… Он во многом удивительный человек, только вдумайтесь – за последние десятилетия Сергей Александрович высадил у нас в Казахстане порядка миллиона плодовых деревьев! Уникальный случай.

TURANPRESS . KZ . «Гонка за освоением вакцин или сюрприз для казахстанцев, отдыхающих за границей» — Прошло чуть более двух недель с момента вступления в силу нового постановления Главного государственного санитарного врача Казахстана, но ажиотаж вокруг него не стихает, а даже набирает обороты. А причина опять в, мягко говоря, противоречивых требованиях санврача. Теперь по прилету из-за границы вакцинированным (ревакцинированным) казахстанцам придется предъявить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19, если с момента последней прививки прошло более 6-ти месяцев.

EXCLUSIVE . KZ . «Как зарождалась казахстанская школа адвокатуры» — Адвокат в Казахстане – профессия сложная, непопулярная и в чем-то небезопасная. Почти каждый адвокат подтвердит, что в своей деятельности часто сталкивается с давлением властей и коррупцией. При этом адвокатов в стране катастрофически не хватает. Так, еще в 2020 г. на тот момент министр юстиции РК Марат БЕКЕТАЕВ говорил о том, что «в Казахстане работают около 5 тысяч адвокатов. Их число с каждым годом растет. И все равно их не хватает. В соседней России на одного адвоката приходится 2 тысячи граждан, в Америке – 500, в Казахстане же на одного защитника – практически 4 тысячи человек».

AZATTYQ . ORG . ««Убит выстрелом в грудь». Погибшего в январе кызылординца обвинили в «массовых беспорядках»» — Житель Кызылорды Жомарт КОЙШМАНОВ был застрелен 5 января. Семья погибшего узнала, что следствие завело посмертное дело и обвиняет его в массовых беспорядках. Вдова уверена, что власти пытаются оклеветать ее мужа.

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