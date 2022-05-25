Из-за вырубки садов оползни стали угрозой для жизни алматинцев

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Жители Алматы Василиса Куанышева и Асия Дамитова о том, что необходимо объявить мораторий на строительство в предгорьях, чтобы не повторилась смертельная трагедия, произошедшая в Текели