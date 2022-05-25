Из-за вырубки садов оползни стали угрозой для жизни алматинцев 25.05.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 594 0 Жители Алматы Василиса Куанышева и Асия Дамитова о том, что необходимо объявить мораторий на строительство в предгорьях, чтобы не повторилась смертельная трагедия, произошедшая в Текели Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Горожане в борьбе за выживание Изобретатель не может пробить бахиловую стену Рост цен беспокоит и заставляет экономить Дмитрий Певцов: «Бессмертный полк» — это парад нашей памяти Резиденцию президента дешевле восстановить, чем снести