Война Миров. «Мариупольский трибунал» по законам ДНР

В Донецкой Народной Республике действует смертная казнь

Сдача в плен нацистов на «Азовстали» запустила процесс ползучей капитуляции украинских военнослужащих. Другим эффектом завершения мариупольской эпопеи стала дискуссия на тему что делать с преступниками из полка «Азов». Робкие попытки российских официальных лиц прозондировать общественное мнение насчет использования «азовцев» в качестве обменного фонда для вызволения российских пленных вызвали бурю негодования в обществе. Поэтому точку в вопросе поставили через главу ДНР Дениса Пушилина. Он заявил, что судить нацистов за зверства в Мариуполе будут по законам республики, а там действует смертная казнь.

У 80% поддержки СВО (специальная военная операция), как скромно называют российские официальные каналы войну на Украине, есть масса следствий. Например, власть становится несвободной в своих действиях, поскольку вынуждена учитывать общественное мнение. Война – это не пенсионная реформа, поэтому фактором общественной поддержки Кремль волей-неволей обязан дорожить. А население требует наказания злодеев.

Свидетельства военных преступлений со стороны неонацистов, которые собирали российские следственные органы и спецслужбы народных республик Донбасса с 2014 года, оказались востребованы. Вообще-то местные жители и так прекрасно знают и помнят всех «хероев». Одного пленного «азовца» пришлось забирать в специальном бронеавтомобиле, чтобы ДНРовцы не линчевали его на месте.

На самом деле перед Москвой стоит очень сложная и комбинированная задача. Вопрос не только в соблюдении норм Женевской конвенции о военнопленных, но и о принципах построения имперской конструкции. Пример Чечни показывает, что взятая на вооружение Кремлем методология работает. В 90-ые годы чеченские сепаратисты пытали и казнили военнослужащих федеральных войск, а теперь вносят большой вклад в ходе ведения боевых действий против киевского режима. Плюс аспект информационной войны, где Рамзан Кадыров один из главных акторов.

Учитывая масштаб противостояния с коллективным Западом, Россия заинтересована не просто в победе, но и в превращении вчерашнего противника в своего союзника. Стоит напомнить, что после образования Германской Демократической Республики в 1949 году, многие солдаты и офицеры ее вооруженных сил в прошлом являлись солдатами вермахта. И, тем не менее, благодаря проведенному комплексу мероприятий армия ГДР долгие годы выступала надежной составляющей советской ударной группировки в Европе.

Сейчас для Кремля крайне важно соблюсти гармонию. Наиболее одиозные нацисты должны быть казнены, но после положенного трибунала и с соблюдением всех необходимых формальностей. По той же Украине имеется богатейший опыт таких процессов 1943-44 гг. Военных преступников вешали на площадях и население зримо наблюдало работу возмездия. Ну а остальным нужно «перепрошивать» мозги и включать в новые общественно-политические конструкции на тех или иных условиях.

Щекотливый вопрос с теми пленными, которые записывали угрожающие и оскорбительные ролики в адрес Рамзана Кадырова и членов его семьи. С одной стороны их нужно показывать живыми, чтобы солдаты ВСУ не боялись сдаваться в плен, а с другой наказание должно быть таким, дабы гарантированно отбить охоту к подобной медийности. Время покажет, каким образом будет решаться головоломка.

Прекращение сопротивления в Мариуполе имеет и чисто практическое значение. Россия получила сухопутный коридор в Крым, по которому можно восстанавливать железнодорожное и автомобильное сообщение. Пока этот коридор не широкий, однако его продолжат расширять.

Стало понятно, почему с началом СВО российское командование непосредственно в боях использовало только половину сил и средств от сосредоточенной группировки. Ротация частей и соединений на линии фронта позволяет оказывать постоянное давление на украинскую сторону, которая таких возможностей для предоставления отдыха своим военнослужащим не имеет.

Покрытие всей территории Незалежной российскими ракетами создает для Киева дополнительные проблемы в вопросах вооружения, подготовки и переброски войск. Тот факт, что предоставленные Польшей советские танки Т-72 в настоящее время ремонтируются на заводах в Чехии, свидетельствует об уничтожении украинских танкоремонтных мощностей.

Запад поставляет режиму Владимира Зеленского все большую номенклатуру вооружений НАТО, а это создает дополнительные проблемы при их использовании. Даже для профессиональных украинских военных эта техника непривычная, требует специальной подготовки и обслуживания. К тому же традиционно натовские военные образцы предполагают больше времени для их освоения, чем советско-российская техника, а время для ВСУ остается крайне дефицитным ресурсом.

В информационном поле западные политики и СМИ пытаются объяснить рост цен и разгон инфляции в своих странах кознями Владимира Путина. Уже появился мем, где российский лидер подписывает указ «о повышении цен в Европе и США на все». Однако тот факт, что за четыре месяца американские фондовые рынки потеряли $9 трлн, а это больше ВВП Германии и Великобритании вместе взятых за календарный год, наводит на другие размышления. На этом фоне сворованные коллективным Западом у Российской Федерации $390 млрд выглядят как-то скромно.

Война России на Украине сама по себе не может привести к столь мощным экономическим потерям глобального масштаба. Значит, она наложилась на мировой кризис, в каких-то аспектах его существенно ускорив и усилив.

Если брать Мировую гибридную войну, в которую встроена схватка за Украину, то в ходе нее пытаются выяснить, кто имеет право печатать деньги. Принципиальный признак суверенности – это способность проводить самостоятельную кредитно-денежную политику по своим собственным правилам. Россия пытается продвигаться на этом пути. Одним из эффектов процесса создания собственных денег стал массовый побег топ-менеджеров различных банков (на слуху больше всего «Сбер» и Центробанк) за границу.

Сражения выигрывают генералы, а войну выигрывает экономика. Не понятно, интуитивно или осознанно, но в Кремле данное понимание возникло. Как результат, российская власть в последние недели активно занялась экономическими вопросами. «Сбер» в довоенной экономике РФ был крайне своеобразным субъектом. Он не давал денег реальному сектору хозяйственной системы страны, при этом создавал огромное количество собственных бизнесов, лез в образование, медицину и теперь к нему возникли вопросы. Деньги тоже стреляют.

Киев тем временем действует более радикально. Президент Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов у лиц, поддерживающих СВО России на Украине. Формально решение о конфискации будет принимать высший антикоррупционный суд, но уже понятно, что простор для злоупотреблений просто гигантский. Правда, собственность в воюющей стране вещь довольно зыбкая и условная. Обычно она ограничивается сектором обстрела из пулемета.

Пример Херсонской области показывает, что ее жители после перехода под контроль российских военно-гражданских администраций никаких кредитов украинским банкам не выплачивают. В Запорожской области ситуация аналогичная. Как отмечает экономист Михаил Хазин, «каждый день боевых действий и санкционной войны наносит нашим противникам урон гораздо больший, чем нам».

Продолжаются попытки вывезти из Украины пресловутые 20 млн тонн зерна. Многие западные политики, плюс представители Турции стараются организовать деблокаду Одессы, чтобы зерно попало на мировой рынок. Москву «прельщают» тем, что помощь в вывозе украинского зерна поможет снять санкции с российских удобрений. В Кремле не возражают против вывоза пшеницы автотранспортом в сторону Польши, а вот остающиеся под контролем Киева черноморские порты остаются в блокаде. Все это повышает ценность России в качестве поставщика продовольствия на мировой рынок. В конечном итоге, пленные нацисты и невывезенное зерно – это тоже активы в вопросе о праве проводить суверенную денежно-кредитную политику.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.