Две медали легкоатлеток на этапе «Бриллиантовой лиги», сохранение прописки в высшем дивизионе мирового хоккея, Геннадий Головкин снова против Альвареса и футбольная сборная РК в Лиге наций

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Легкая атлетика: «золото» плюс «бронза»

На третьем в нынешнем сезоне этапе «Бриллиантовой лиги», самых престижных коммерческих соревнований в этом виде спорта, обе представительницы Казахстана, поехавшие в Юджин (США), который и принимал сильнейших легкоатлетов мира, стали призёрами.

В секторе для прыжков в высоту 24-летняя Надежда Дубовицкая не смогла показать свой лучший результат, ограничившись преодолением планки на отметке 1 метр 93 сантиметра (её личный рекорд – 2 метра ровно). Но и этого оказалось достаточно, чтобы подняться на пьедестал почёта. Она завоевала бронзовую награду, проиграв серебряной медалистке Вашти Каннингем из США лишь потому, что затратила большее количество попыток. А победила, причём более чем уверенно, обладательница «бронзы» прошлогодней Олимпиады украинка Ярослава Магучих – 2.00. Стоит напомнить, что два с половиной месяца назад она выиграла чемпионат мира в закрытых помещениях, а Дубовицкая заняла тогда, как и сейчас, 3-е место с лучшим для себя прыжком на 1.98.

На снимке: Нора Джеруто (фото с сайта IAAF)

Если Надежда дебютировала в «Бриллиантовой лиге», то 26-летняя Нора Джеруто уже не раз ездила на такие соревнования, становилась их победительницей. Но тогда уроженка Кении выступала под нейтральным флагом, а теперь она впервые представляла Казахстан, спортивное гражданство которого получила в начале нынешнего года. Как лидер прошлого мирового сезона Джеруто считалась главным фаворитом в беге на 3000 метров с препятствиями и в Южине подтвердила этот статус. Она финишировала первой с результатом 8 минут 57,97 секунды, опередив почти на восемь секунд, что очень много, действующую олимпийскую чемпионку Перут Чемутай из Уганды, которая заняла только 4 –е место.

Бокс: GGG снова бросил вызов главному сопернику

Все идёт к тому, что предстоящей осенью казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль (Канело) Альварес в третий раз сойдутся на профессиональном ринге – обе стороны на минувшей неделе анонсировали новый поединок. Дата уже определена (17 сентября), а место проведения пока неизвестно. Напомним, что два предыдущих боя между ними тоже состоялись в этом месяце: 16 сентября 2017-го судьи не выявили победителя, а через год, 15 сентября 2018-го, Головкин в равном противостоянии проиграл по очкам. Кстати, эта неудача – первая и пока единственная в карьере казахстанца.

На снимке: Геннадий Головкин и Сауль Альварес (фото Getty Images)

Менее месяца назад Альварес потерпел поражение от россиянина Дмитрия Бивола, но его соперник – полутяж, тогда как сам мексиканец является средневесом, и биться с более тяжёлым боксёром ему было сложно. А Головкин в своём последнем бою, прошедшем в начале апреля в Токио, нокаутом победил японца Рёту Мурату. Многие эксперты отдают преимущество в третьем поединке Альваресу, который находится в оптимальном для профессионального бокса возрасте (31 год), тогда как Головкину исполнилось уже 40 лет. Но сам казахстанец, наверное, считает иначе.

Велоспорт: неоднозначные результаты «Астаны»

Вчера завершилась первая в нынешнем году супермногодневка «Джиро д, Италия». Напомним, что уже после первых её этапов «Астана» потеряла получившего травму колумбийца Мигеля Анхела Лопеса, на которого руководство казахстанской велогруппы делало главную ставку в общем зачёте. Роль капитана перешла к 38-летнему итальянцу Винченцо Нибали, чьи лучшие годы уже позади. Но он справился с задачей, заняв в генеральной классификации высокое 4-е место.

На снимке: Винченцо Нибали (фото с сайта Cyclingnews)

Правда, его отставание от призёров оказалось довольно значительным. Выигравшему «Джиро» австралийцу Джею Хиндли из команды BORA он проиграл более девяти минут, считавшемуся главным фаворитом, но упустившему лидерство на предпоследнем этапе эквадорцу Ричарду Карапасу из INEOS – 7 минут 44 секунды, а испанцу Микелю Ланде из «Bahrain-Victorious» – 5.38.

Также следует отметить, что нынешняя «Джиро» стала одной из очень немногих в 16-летней истории казахстанской велогруппы супермногодневок (а их было в общей сложности около полусотни), в ходе которой ни один гонщик «Астаны» не смог не то что выиграть хотя бы один этап, но даже стать его призёром. Между тем, в рамках итальянского гранд-тура состоялась 21 гонка.

Хоккей: избежали вылета из элитного дивизиона

Сборной Казахстана удалось-таки сохранить прописку в высшем дивизионе. В своём заключительном матче на чемпионате мира она выиграла у главного (и единственного) соперника в борьбе за «выживание» – команды Италии. К этому поединку наши хоккеисты подошли c шестью поражениями в шести проведённых играх, а итальянцы – с одним-единственным очком, заработанным во встрече с французами, которым они проиграли в овертайме. Словом, на льду сошлись аутсайдеры группы «А».

В середине стартового периода казахстанская команда получила численное большинство, которое реализовал Кёртис Волк. Но через три с половиной минуты итальянцы ответили тем же. Впрочем, почти тут же Валерий Орехов восстановил преимущество нашей сборной в счёте. В начале второй трети матча Алихан Асетов увеличил его, но спустя всего минуту соперники снова сократили разницу до минимума. А затем голы забивали только казахстанские хоккеисты: Роман Старченко и Никита Михайлис довели счёт до 5:1.

Набрав три очка из 21 возможного, сборная Казахстана заняла предпоследнее место в своей группе. Это значит, что на следующем чемпионате мира, который пройдет в 2023 году, она опять будет выступать в классе сильнейших. Тогда как итальянцы вместе с британцами, замкнувшими турнирную таблицу группы «В», отправятся во второй дивизион. Их сменят венгры и словенцы.

Теннис: дальше – без казахстанцев

После первой недели проходящего в Париже турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции – в одиночных разрядах не осталось ни одного казахстанца. Дальше других, до третьего круга, прошла Елена Рыбакина (16-я в рейтинге WTA), но на этой стадии она проиграла Мэдисон Киз из США (22-я). Последняя, хотя и не входит в топ-20, имеет в своём активе немало успешных выступлений на самых крупных соревнованиях: она выходила в полуфиналы всех четырех турниров «Большого шлема», включая недавний Australian Open. Первый сет в противостоянии Рыбакиной и Киз остался за нашей теннисисткой, во втором лучше играла американка, а в третьем, решающем, дело дошло до тай-брейка, в котором Елена оказалась менее удачливой. Итоговый счёт 6:3, 1:6, 6:7. Ранее, в двух первых раундах, она выиграла у голландки Аранты Рус и американки Кэти Волынец.

Вторая представительница Казахстана, Юлия Путинцева (47-я), в стартовом круге без особых проблем разобралась с малоизвестной румынкой Ириной Бара (114-я) – 6:3, 6:1. Но потом она не смогла преодолеть барьер в лице сильной итальянки Камилы Джорджи (28-я) – 3:6, 5:7.

Наш единственный участник в мужском одиночном турнире Александр Бублик (41-й в рейтинге АТР) в первом своём матче не отдал ни одного сета французу Артуру Риндеркнешу (65-й) – 6:2, 6:4, 6:4. Следующий его соперник был куда более грозный – серб Миомир Кецманович (31-й). Казахстанец отлично провёл стартовый сет, но затем его игра становилась всё хуже и хуже. В итоге поражение в четырёх партиях – 6:4, 5:7, 2:6, 1:6.

Футбол: новое испытание для национальной сборной

В период с 3 по 13 июня национальная сборная Казахстана, которой, кстати, послезавтра исполнится 30 лет, проведёт четыре матча в Лиге наций УЕФА. В первом из них она встретится на «Астана-Арена» с командой Азербайджана. Затем поедет в Словакию, после чего сыграет в сербском Нови-Саде с футболистами Беларуси (последним отказано в праве проводить домашние поединки на своей территории). А 13 июня казахстанцы примут в Нур-Султане словаков. Два заключительных матча с их участием – против белорусов в родных стенах и против азербайджанцев в гостях – пройдут уже в сентябре с.г.

Эти четыре сборные включены в 3-ю группу дивизиона «С» (третьего по статусу) Лиги наций. Команда, занявшая первое место, получит повышение в классе – перейдёт в «В». А та, что станет последней, рискует оказаться в низшем дивизионе «D» в компании европейских футбольных «карликов».

Недавно назначенный главным тренером нашей сборной Магомед Адиев вызвал для участия в предстоящих матчах большую группу футболистов, среди которых нет таких игроков, как Бахтиёр Зайнутдинов, Марат Быстров, Абзал Бейсебеков – они травмированы.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.