Сетевые СМИ о партстроительстве в РК

Алмас КАЙСАР, Дмитрий МАЗОРЕНКО — «Как много новых партий может появиться в Казахстане?» — Министр юстиции Казахстана Канат МУСИН в апреле заявил, что с 2019 года его ведомство получило 10 уведомлений о создании политических партий. Большая часть из них поступила еще на волне президентских выборов три года назад. За это время ни одной новой партии в стране так и не появилось, их напротив стало на одну меньше.

Только три партии, по словам Мусина, преодолели первый этап регистрации, предполагающий формирование инициативной группы из 1000 человек. Второй этап, в рамках которого требуется собрать 20 тыс. подписей от сторонников со всех областей Казахстана, до сих пор не прошел никто.

За три года, прошедших после президентских выборов 2019 года, Казахстан успел поменять законодательство о политпартиях, снизив порог их регистрации с 40 до 20 тысяч членов. В марте 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев предложил новые поправки, которые касались снижения членов инициативной группы на треть − до 700 человек, а также количества необходимых подписей от сторонников − в 4 раза до 5000. Токаев ожидает, что либерализация закона о партиях позволит зарегистрироваться большому числу институтов, что многократно усилит политическую конкуренцию.

Уже сейчас, до вступления поправок в силу, известно по меньшей мере о 16 инициативах по созданию партий. Власть поговорила с их лидерами о том, как идет процесс регистрации, о возникающих сложностях и перспективах. Большая часть из них рассказала, что не собирается дожидаться изменения закона и намерена добиваться регистрации всеми легальными способами. При этом лишь немногие уверены, что им удастся пройти регистрацию до конца. Тогда как остальные, имея опыт противодействия со стороны властей, не исключают трудностей даже после либерализации законодательства.

Народный конгресс Казахстана

О регистрации «Народного конгресса Казахстана» было объявлено в конце апреля 2022 года. По словам активиста партии, бывшего председателя Счетного комитета и мажилисмена от правящей партии Омархана ОКСИКБАЕВА, этот институт изначально создавался как общенациональное общественное движение.

Народный конгресс Казахстана в 1990-е был активной общественной силой. 20 с лишним лет спустя одним из его лидеров вновь стал поэт и дипломат Олжас СУЛЕЙМЕНОВ. Как и в случае с предыдущей версией конгресса, его лозунги оппозиционно не звучат, а сам Сулейменов заявил о намерении активно поддерживать политические реформы действующего президента.

Жер қорғаны

Движение «Жер қорғаны», по словам его представителя Жанибека КОЖЫКА, появилось в 2016 году. Решение зарегистрировать партию было принято, когда президент Касым-Жомарт Токаев заявил о скором снижении количества необходимых подписей до 5 тыс. «Президент это сказал, однако новый закон все еще не принят. Поэтому мы ждем изменений в законодательство, после чего будем регистрироваться», − пояснил Кожык.

По его словам, у движения уже есть более тысячи сторонников и вероятных членов партии. Специально для этого лидер Мухтар ТАЙЖАН регулярно встречается с жителями юга и севера Казахстана.

Народная экологическая партия Байтак

«В 2019 году я разговаривал с президентом Токаевым насчет новых партий, он тогда сказал: Казахстану нужна экологическая партия. Я ответил, что в ближайшем будущем мы будем создавать ее, а нашим почетным президентом станет Олжас Сулейменов. Возглавлять ее буду я, а основана она будет на базе экологического альянса Байтак Болашак», − рассказал Власти председатель будущей партии Азаматхан АМИРТАЕВ. Он подал документы на ее регистрацию в начале 2019 года. А 19 марта того же года был проведен первый организационный комитет. Впоследствии к «Байтак» присоединилось движение «Тұран ойпаты, Арал теңізі».

Yntymaq

Партия Yntymaq, по словам главы ее инициативной группы Мейрам КАЖЫКЕН, начала процесс регистрации в 2022 году. Сейчас она находится на стадии формирования основного актива: «Мы не торопимся и хотим, чтобы у нас были люди, нацеленные на серьезные реформы. Как только мы наберем инициативную группу, мы планируем в течение месяца отправить документы в Минюст. После чего приступим к следующему этапу: принятию учредительных документов, программы, устава и организации съезда».

Алға Қазақстан

«Алға Қазақстан» появилась в этом году и находится на стадии подачи первичных документов в Минюст, говорит ее председатель Жасарал КУАНЫШАЛИН. Несколько недель назад в инициативную группу вошли недостающие участники, которых привлекали через телеграм-бот с последующей проверкой достоверности персональных данных. После подачи документов «Алға Қазақстан» планирует провести съезд, на котором будет принят устав и программа, а также избраны руководящие органы.

Демократическая партия Казахстана

Как рассказала Инга ИМАНБАЙ, активистка незарегистрированной «Демократической партии Казахстана», инициатива по созданию этого института появилась в 2019 году. С того момента процесс регистрации не продвигается дальше первого этапа. Необходимую тысячу подписей они собрали еще в 2019 году, после чего Минюст зарегистрировал их. ДПК собиралась провести съезд, но на всех членов инициативной группы стали оказывать давление — Они сорвали нам съезд. А перед ним, буквально за сутки, арестовали нашего лидера Жанболата Мамая.

Namys

Цифровая партия Namys, появившаяся в этом году, находится на втором этапе регистрации. Список инициативной группы из 1200 человек был сформирован ее активом за 1,5 дня, после чего был отправлен Минюсту, сообщил Власти ее лидер Санжар БОКАЕВ.

Наше право

Санавар ЗАКИРОВА предприняла попытку зарегистрировать партию «Наше право» в начале 2019 года. Но накануне учредительного съезда ее приговорили к году лишения свободы из-за инцидента с дочкой одного из членов партии «Нур Отан». С того момента действия по регистрации партии, а также активность единомышленников Закировой были приостановлены.

HAQ

С 2019 года Тогжан КОЖАЛИЕВА предпринимала несколько попыток зарегистрировать партию HAQ, которые не привели к какому-либо результату. Однако все это время у HAQ было достаточное количество сторонников в регионах для сбора 20 тыс. необходимых подписей. Кожалиева по-прежнему планирует реализовать свою идею, но инициативная группа HAQ будет дожидаться изменения закона о партиях.

Respublika

Движение Respublika также пыталось перерегистрироваться в партию с 2019 года. Перед парламентскими выборами 2021 года они рассматривали возможность создания коалиции с действующей партией ОСДП и гражданским движением HAQ, но опасались потери автономии и риска остаться без мандатов в случае победы. После процесс регистрации был временно поставлен на паузу.

Ел тiрегi

Нуржан АЛЬТАЕВ продолжает попытки зарегистрировать партию с 2020 года. Он настаивает, что Минюст отказывает ей в регистрации без законных оснований. «Ел тiрегi» столкнулась с препятствиями на этапе подачи списка инициативной группы.

Партия Булата Абилова

Во время интервью в марте этого года, предприниматель и политик Булат АБИЛОВ объявил о создании собственной партии. Одной из ее целей должен стать возврат незаконно приватизированных в 1990-е годы активов. Абилов уже заканчивает формировать инициативную группу, и вместе с ней ведет работу над программой и уставом института. Он не стал раскрывать названия партии, пообещав презентовать ее до конца первого полугодия.

Табигат

Мэлс ЕЛЕУСИЗОВ анонсировал основание партии «Табигат» в октябре 2020 года, однако до сих пор не начал процесс ее регистрации. «Однозначно знаю, что это нужно делать. Но надо дождаться новой версии закона о партиях. Сейчас мы готовим документы, а потом посмотрим. Планируем зарегистрировать экологическую партию».

Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы

Впервые председательница «Алаш-Желтоқсан ұлттық партиясы» Гульбахрам ЖУНИС подала документы на ее регистрацию в 2021 году. Но в Минюсте ее попросили заменить в названии слово “ұлттық” на “халық” или “демократиялық”. Она отказалась менять название и предприняла повторную попытку регистрации через год. Минюст вновь выявил несколько ошибок в поданных бумагах, над устранением которых сейчас работает инициативная группа.

Халық тандауы

По словам Ержана ТУРГУМБАЯ, члена инициативной группы «Халық тандауы», партия начала процесс регистрации в этом году. На стадии вступления потенциальным членам предлагалось заполнить анкету. С помощью нее актив ожидает собрать порядка 50 тыс. подписей. Уже после этого «Халық тандауы» начнет готовить официальные бумаги, необходимые для Минюста.

Халық Дербестігі

Официальная информация о партии «Халық Дербестігі» появилась в 2021 году. Тогда бывший министр юстиции Марат БЕКЕТАЕВ заявил о получении регистрационных документов, в которых позднее был выявлен ряд ошибок.

Сергей КИМ – «Авторитеты или популисты: возвращение «старой элиты» в политику?» — 5 июня 2022 года в Республике #Казахстан пройдет референдум по поправкам в Конституцию. Накануне этого события и как следствие уже заявленной либерализации партийного поля в Казахстане оживилась партийная деятельность. Однако ожила и «околопартийная» сфера. Как и зачем на волне преобразований в стране общественники и представители «старой элиты» пытаются добиться своей представленности у власти?

16 мая 2022 г. Булат АБИЛОВ, известный казахстанский бизнесмен, который покинул политическое поле около 10 лет назад, заявил о создании партии Bizdin Tandau – «Наш выбор». Интересная параллель напрашивается с названием партии «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), в числе учредителей которой в 2001 году был и сам Абилов. После того как политика исключили из депутатского корпуса партии «Отан». Тут еще одна отсылка, но уже к истории другого оппозиционера, создателя другой новой и незарегистрированной партии «El Tiregi» – Нуржана Альтаева, который ранее был депутатом партии «Нур Отан», а сегодня активно критикует власть совместно с тем же Абиловым по широкому кругу вопросу.

Однако возвращаясь к идеологическому фундаменту партии «Наш выбор», стоит отметить абсолютно популистский характер выносимых предложений: от переименования страны и столицы – Қазақия и Алаш-Орда, соответственно, до выхода из ЕАЭС и ОДКБ – видимо, для отключения контактов с соседями и стратегическими партнерами. С точки зрения будущего «Нашего выбора», если партии и удастся зарегистрироваться, то, скорее, мы будем говорить об институции харизматического типа, где все внимание будет приковано к фигуре некогда популярного, но тоже далеко не всеми любимого Абилова.

Например, 18 мая «Радио Азаттык», подразделение американского «Радио Свобода», опубликовало выступление активистов из «Ұлт тағдыры», «Халықаралық Атажұрт Жастары», «Мұқалмас», которые призывают перенести референдум на несколько месяцев или отказаться от него в нынешнем виде в принципе. В числе причин «отсутствие в составе комиссии по поправкам независимых экспертов». Под независимыми, судя по всему, подразумеваются эксперты, которые заранее настроены против действующих властных институтов. Например, люди, выступавшие на этом мероприятии, – Есенгазы КУАНДЫК, Дос КОШИМ и др.

Активно возвращают в медиасреду и имена политиков из начала 2000-х. Случай появления здесь Абилова – неуникальный. На канале «Гиперборей» в феврале основатель той же ДВК Галымжан ЖАКИЯНОВ уже комментировал казахстанскую политику, а на днях он дал интервью журналистке и активистке из «Оян Казахстан» Асем Жапишевой.

Критика Токаева у политиков из прошлого, видимо, по замыслу сценаристов этого процесса возвращения «старой элиты» в околополитическую среду Казахстана, должна привести к повторению сюжетов. Тогда в 2001 года ДВК критиковали Токаева, просили от него реформ, и он ушел с поста премьер-министра.

Сегодня сценарий не может повториться не только в силу того, что авторитет президента после январских событий вырос. За фигурами «старой элиты» не стоит никакого нового содержания, кроме критики власти и желания разрушить все, а на руинах построить что-то – пока неясно, что конкретно.

Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Новые партии Казахстана: who is who» — Бурные процессы в политической жизни Казахстана дали старт новой волне партийного строительства. Судя по всему, максимальную роль в этом играют заметный рост гражданской активности, апогеем которого стали январские протесты, и заданный руководством страны вектор на реформирование политической системы.

Свою политическую партию создает еще один достаточно активный в прошлом политический деятель Уалихан КАЙСАРОВ. В его послужном списке 1999-2016 гг. находятся депутатство в Сенате Парламента РК, попытки создания Казахстанской партии социальной защиты «Абырой», баллотирование в президенты страны на выборах 2005 и 2011 гг., участие в парламентских выборах 2012 и 2016 гг. по спискам лояльной Демократической партии «Әділет» и оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии.

Создание еще одной партии под эгидой движения «Ел мен Жер» недавно анонсировал его лидер Балташ ТУРСУМБАЕВ. Его политическая карьера в суверенном Казахстане делится на две части: высокопоставленный чиновник до января 1999 года и общественно-политический деятель оппозиционного толка – после. Продолжительное время он был членом президиума ОСДП, но покинул ее ряды в силу внутрипартийных разногласий. Примечательно, что Турсумбаев вместе с Рысбеком Сарсенбаем, Гульжан Ергалиевой и другими активистами образовали осенью 2020 года движение «Ел бірлігі», переименовав его позднее в «Халық билігі». Учитывая же теперь участие Сарсенбая в создании партии «Bizdin Tandau», а Турсумбаева – партии «Ел мен Жер», деятельность данного движения, видимо, следует считать завершенной.

Асель ОМИРБЕК – «Булат Абилов: Политический пустоцвет на службе реваншистов?» — Второе пришествие Булата АБИЛОВА на политическую арену больше всего напоминает собой второсортную клоунаду, разыгрываемую мастерами художественной самодеятельности на подмостках какого-нибудь сельского ДК. Многие ожидали, что его возвращение в большую политику станет знаковым явлением и завораживающим зрелищем, наподобие возрождения из пепла мифологической птицы Феникс. Но по факту получилось, что сегодняшний Абилов не способен влезть даже в свой старый и затасканный образ «ходячей харизмы».

Наблюдая за жалкими попытками Булата Абилова вклиниться в текущий политический мейнстрим, становится предельно очевидным, что как политик он достиг своего потолка еще тогда, в 2013 году, когда решил взять паузу и завязать с оппозиционной деятельностью. Те смыслы, что он пытается воспроизвести сегодня, да еще и закрепить их в политической повестке, настолько узки и местами пошлы, что ничего, кроме недоумения не вызывают. Увы, но даже время неспособно заставить некоторых выпрыгнуть из «коротких штанишек», несмотря на то, что они давно уже жмут во всех местах. Яркое тому подтверждение — бесплодное стремление Абилова сначала монополизировать повестку жертв январских событий в рамках центра Qantar, а, проколовшись, попытаться задекорировать фиаско новым проектом – созданием партии под названием Bizdin Tandau, смысл существования которой (даже если проникнуться жаркими речами ее отца-вдохновителя) выглядит весьма и весьма надуманным.

Возможно, если Абилов смог бы акуммулировать вокруг себя носителей прогрессивных идей, ярких политиков, способных рождать привлекательные идеи, он бы не выглядел любителем на стартовавшем политическом профессиональном ралли. Но, увы, за некоторыми исключениями, на манеже все те же, кто годами таскал за Бутей его кошелек – Рысбек Сарсенбаев, Асылбек Абдулов, Ораз Жандосов и иже с ними. Новички же из числа как поддержавших Абилова, как например, Арманжан Байтасов или Еркин Татишев, так и тех, кто решил выступить в новом проекте в качестве «боевого крыла» — Олжас Мухамеди, Бэлла Орынбетова, Искандер Бейсембетов и другие, — настолько разноформатны, что в единую жанровую канву вряд ли способны уложиться. Не надо быть Кассандрой, чтобы предположить, что эта сборная солянка очень быстро скиснет, а Абилов продолжит влачить жалкое существование на политическом поле в одиночестве. Но, похоже, самого «воскресшего» такой коленкор вполне устраивает.

