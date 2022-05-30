Льготное кредитование – реальный шанс для аграриев

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Заместитель директора по кредитованию филиала «Аграрной кредитной корпорации» в г. Алматы Нурсултан Искеров о том, что льготное кредитование предполагает возврат средств после получения первых результатов