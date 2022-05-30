Льготное кредитование – реальный шанс для аграриев 30.05.2022 12:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 50 0 Заместитель директора по кредитованию филиала «Аграрной кредитной корпорации» в г. Алматы Нурсултан Искеров о том, что льготное кредитование предполагает возврат средств после получения первых результатов Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Разбогатеет ли Казахстан на антироссийских санкциях? Почему осенью будет хуже, чем весной Симбиоз упаковки и IT-технологий – эффективное решение сложных задач В Казахстане начался прием заявок на льготное автокредитование А где нефтяная выгода Казахстана?