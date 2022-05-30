«Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью политологу Данияру Ашимбаеву». «Маулен Ашимбаев: От поправок в Конституцию не должно быть сверхожиданий». «Сердцу не прикажешь. Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?»

Сетевой Казахстан 30 мая 2022г.

FORBES . KZ . «Маулен Ашимбаев: От поправок в Конституцию не должно быть сверхожиданий» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала. На этот раз в студии BaitassovLive — председатель сената парламента Казахстана Маулен АШИМБАЕВ — Конституционные изменения – это фундамент. Здесь не должно быть сверхожиданий. В то же время их нельзя преуменьшать. Если казахстанцы проголосуют за реформы, далее предстоит большая, последовательная работа. Мы будет принимать законы, нормативно-правовые акты на основе конституционных поправок, — отметил он. Маулен Ашимбаев рассказал, что поправки вносятся в 33 статьи Основного закона, но в целом количество поправок – 56. Он согласился, что на этот раз референдум будет проходить не в обычном формате: один вопрос – один ответ. Однако спикер отметил, что все поправки направлены на защиту прав граждан. Он разъяснил суть планируемых изменений, разделив их на четыре блока.

IA — CENTR . RU . «Референдум в Казахстане – проверка на доверие к политике властей?» — 5 июня в Республике #Казахстан пройдет всенародный референдум, населению страны предлагается проголосовать за 33 поправки в Конституцию. Несмотря на то, что состав предлагаемых изменений неоднороден (от вопроса смертной казни до полномочий парламента страны), всенародный плебисцит может стать важным шагом к восстановлению доверия казахстанцев к политическим институтам и к власти в целом. Насколько это возможно и как выглядит предстоящее знаковое событие в глазах населения – в материале Сергея КИМА.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Они должны понести ответственность»: Назарбаев – о родных, подозреваемых в незаконном обогащении» — Первый Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ дал эксклюзивное интервью политологу Данияру АШИМБАЕВУ, передает Azattyq Rýhy. В интервью опубликованном в Telegram-канале политолога Нурсултан Назарбаев высказался о своих родственниках. У Елбасы поинтересовались, что в последнее время в интернете появилось очень много информации о его родственниках. Якобы некоторые из них замешаны в противоправной деятельности — рейдерстве, незаконном обогащении.

QMONITOR . KZ . «Сердцу не прикажешь. Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?» — В Казахстане сложилась любопытная ситуация: наиболее популярными и любимыми в народе остаются старые праздники, тогда как к новым, появившимся после обретения республикой независимости, граждане относятся равнодушно – просто как к выходным дням. Хотя при должном подходе они могли бы стать серьёзным инструментом формирования национального сознания, сохранения исторической памяти и культуры народа, а также нести важную воспитательную и консолидирующую функцию.

«Что думают российские эксперты об ОДКБ и о членстве в ней Казахстана» — На минувшей неделе в отечественных масс-медиа довольно активно обсуждали тему, связанную с Организацией Договора о коллективной безопасности, саммит которой прошёл 16 мая в Москве. Звучали самые разные, в том числе абсолютно полярные, мнения относительно перспектив ОДКБ, членства в ней Казахстана. А что думают по этому поводу эксперты из России, страны, которой принадлежит ключевая роль в данной структуре? Какими они видят её главные цели и задачи, как оценивают вклад союзников, что пророчат ей в будущем?

NOVGAZ . COM . «Олжас Сулейменов: «Мы возвращаемся к слову – кенес»» — Герой Труда Казахстана, Народный писатель Казахской ССР, дипломат, общественный деятель, основатель Международного антиядерного движения «Невада-Семей», президент Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас СУЛЕЙМЕНОВ намерен возродить, но уже в виде партии, либерально-демократическое политическое движение «Народный конгресс Казахстана», которое было создано им вместе с поэтом Мухтаром ШАХАНОВЫМ сразу после развала Союза, в октябре 1991 года. В 1993 году Шаханов покинул партию, став послом в Кыргызстане. В 1995 году уже Олжас Сулейменов уехал в Италию послом Казахстана, и движение постепенно сошло с политической сцены.

TIME . KZ . «Государство станет слышащим, когда общество начнёт говорить» — Депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА после народного плебисцита ждет обновления парламента и правительства и считает, что все граждане должны принять участие в референдуме 5 июня — Люди должны почувствовать, осознать, что наступает новое время — Жана Казахстан, Вторая республика.

«Как не подсадить людей на пособия» — Почти 100 тысяч казахстанских семей благодаря адресной соцпомощи уже не считаются бедными, утверждают в Минтруда. Как государство поддерживает малообеспеченных граждан? Планируют ли власти корректировать показатель бедности? На эти и другие вопросы ответил директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Аскар НИЯЗОВ в пятницу на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

CARAVAN . KZ . «Осенью нас опять закроют на карантин: что ждет Казахстан в случае локдауна» — Осенью нас опять закроют на карантин. Такие предположения в эти дни звучат от экспертов и обывателей. И если одни называют причиной возможного локдауна распространение вируса обезьяньей оспы, то другие называют причины политические.

«Интрига умерла? Кто возведет в Казахстане атомную станцию» — Пару недель назад министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ и председатель правления АО “Самрук-Қазына” Алмасадам САТКАЛИЕВ побывали в Турции. Там, на берегу Средиземного моря, в провинции Мерсин, “Росатом” возводит первую в Турции АЭС – “Аккую”. Итоги визита в СМИ до сих пор не озвучены.

KAZPRAVDA . KZ . «Атомная энергетика в Казахстане: за и против» — Казахстан – главный производитель топливного урана в мире, имеющий опыт в области атомных исследований. В случае одобрения проекта Правительством АЭС планируется построить в поселке Улькен на Балхаше в Алматинской области. В целом изучено 13 проектов современных реакторов, предложенных зарубежными вендорами атомных технологий (поколений III и III+).

AZATTYQ . ORG . «Вопросы без ответов. 10 лет кровавым событиям на погранпосту «Арканкерген»» — 28 мая 2012 года на посту «Арканкерген» на казахстанско-китайской границе были убиты 15 человек — 14 военнослужащих и егерь расположенного по соседству охотничьего хозяйства. Виновным в убийстве был признан солдат-срочник Владислав ЧЕЛАХ, которого приговорили к пожизненному сроку. Он дважды обращался в ООН, а недавно написал прошение президенту с просьбой о пересмотре дела. Через 10 лет после происшествия в деле остается немало белых пятен.

TURANPRESS . KZ . «Фейки – рычаги конфликтов» — Фейковые атаки» в последние годы стали привычными для Казахстана. В любой момент дезинформация может быть использована для разжигания конфликтов. Характерно, что распространители слухов чаще всего вбрасывают «новости» о различной помощи государства. Бурная реакция населения на известия об очередной «халяве» говорит и о низких реальных доходах, и о патерналистских настроениях, когда поддержки от государства ждут по умолчанию. Взял кредит – можно не платить, рано или поздно будет амнистия. Ждут также постоянных денежных дотаций, поэтому даже самая дикая ложь о выплатах принимается на веру и служит руководством к действию.

EXCLUSIVE . KZ . «Развеет ли суд фантазии в деле Биртанова?» — Громкое уголовное дело против бывшего министра здравоохранения Елжана БИРТАНОВА и его заместителя Олжаса АБИШЕВА достигло своей кульминации. Начался суд. Ержан Биртан, защитник и родной брат Биртанова рассказал exclusive.kz малоизвестные подробности этого резонанского дела. Он является бывшим советником Генерального секретаря ОБСЕ, работал также в МАГАТЭ и ОДЗЯИ и год назад вернулся на родину после 20 лет работы в международных организациях в Вене.

365 INFO . KZ . «Инвалиды засудили банки: судью возмутила наглость банкиров» — Три года комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева совместно с депутатами парламента и агентством работала над проектом финансовой инклюзии. Итогом стали методические рекомендации к финансовым организациям по устранению физических, информационных и отношенческих барьеров к людям с инвалидностью.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.