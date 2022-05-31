Напряжение в стране растёт, правительство отмалчивается 31.05.2022 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 53 0 Экс министр обороны РК Алибек Касымов и верховный атаман Всемирного союза казачьих атаманов Юрий Захаров: мнения казахстанцев о сложившейся геополитической ситуации. Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Про ОДКБ, Референдум и Лещенко в алматинском ЦОНе Поправки к Конституции не стоят Референдума Не допустить повторения Несудьбоносный референдум Новые поправки не обезвредят конституционные «мины»