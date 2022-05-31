Напряжение в стране растёт, правительство отмалчивается

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Экс министр обороны РК Алибек Касымов и верховный атаман Всемирного союза казачьих атаманов Юрий Захаров: мнения казахстанцев о сложившейся геополитической ситуации.