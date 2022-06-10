Пушкина с «днюхой» поздравил Абай

В Международный день русского языка в Алматы провели перформанс

Хорошее поведение обычно остается незамеченным. Вот и перформанс, где спортсмены, журналисты, актеры и другие творческие люди строчка за строчкой читали «Письмо Татьяны» из произведения «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина в переводе Абая, не попал в тренды информационных потоков. Мероприятие приурочили к 6 июня – это одновременно Международный день русского языка и день рождения Солнца русской поэзии.

Портрет русского поэта А. С. Пушкина, художник Орест Кипренский, 1827 г. (commons.wikimedia.org)

Когда представители ЛГБТЁКЛМН-сообщества нарисовали целующимися Пушкина и Курмангазы, то информационный ажиотаж получился образцовый. А так день рождения великого русского поэта, создателя современного русского языка, и люди читают «Письмо Татьяны» на казахском. Где здесь хайп? Всего Абай перевел 7 отрывков из «Евгения Онегина».

«Данная акция – хорошая инициатива, актуальная и интересная, она обращает внимание общественности на историко-культурное взаимодействие казахского и русского народов», – отметила Татьяна Сарсенова, руководитель проектов, главный методист полиязычной образовательной платформы BilimLand.

Символизм мероприятия можно проследить в том, что оно прошло в противоход нагнетаемой коллективным Западом истерии по «стиранию» русской культуры. Полностью осуществить такую задумку вряд ли возможно, но за пределами Российской Федерации при щедром финансировании и продолжительных системных усилиях подорвать знакомство широких слоев населения с творчеством того же А.С. Пушкина вполне по силам.

Несколько недель к ряду в казахстанском сегменте социальных сетей всячески поднималась и муссировалась волна о лишении русского языка статуса, прописанного в Конституции. Пока ничего практического из этого не вышло. Как и в случае с Абаем, за русский язык в Казахстане борются в первую очередь казахи. Так повелось с 90-ых гг. прошлого века, когда этнические русские в силу различных причин массово покинули государственный аппарат.

Можно долго объяснять присутствие русского языка в государственном делопроизводстве и системе образования тем, что его нечем эффективно заменить. В прибалтийских республиках русский поменяли на английский, но в Казахстане нет такого количества носителей английского языка. Да и в случае реализации подобного проекта как такое повысит роль казахского языка?

Сами платные радетели за казахский язык в период независимости прошли заметную трансформацию. Сначала они требовали всех научить казахскому языку. Когда гигантские суммы и чудовищные «распилы» обещанного эффекта не дали – вектор поменялся. Теперь они требуют забыть русский язык.

В советское время русский язык поддерживался как лингва-франка в масштабе СССР, поскольку любое государственное объединение стремится к унификации. Но и тридцать лет без серьезного финансирования и с тупыми учебниками по линии Министерства образования не принципиально сузили сферу использования русского языка в Республике Казахстан.

На русском языке очень много информации, в том числе через переводы. Все это делает язык пригодным и для вопросов вакуумной сварки, и для военного дела, и для художественной выразительности. Язык Пушкина каждый день делом доказывает свою востребованность и актуальность. Поэтому нашлись энтузиасты, которые не пожалели времени, чтобы продемонстрировать свое внимание к главному реформатору русского языка и своего рода лицу бренда в достаточно оригинальной форме.

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