«Выйти из сумрака. Способны ли опальные политики стать «прорабами» строительства «Нового Казахстана»?». «Китай советует странам Центральной Азии не вмешиваться в геополитику». «Насколько реален пересмотр пенсионного возраста в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 10 июня 2022г.

TIME . KZ . «Токаев принял участие в 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов» — Обращаясь к участникам, Глава государства отметил, что сегодняшнее заседание проходит на фоне напряженной международной обстановки – Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление – все это объективная реальность наших дней. В таких условиях государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность, – полагает Президент.

INOSMI . RU . «Китай советует странам Центральной Азии не вмешиваться в геополитику» — Странам Центральной Азии не следует вмешиваться в геополитические противостояния, предупредил своих партнеров в этом регионе во время визита в Казахстан министр иностранных дел Китая Ван И. При этом Ван И, заявивший, что «региону следует остерегаться предпринимаемых внешними силами попыток вовлечь страны региона в конфликты крупных держав и заставить их встать на ту или другую сторону», явно обращался к слушателям за пределами Центральной Азии. Министерство иностранных дел Китая изложило позицию Пекина в коммюнике, опубликованном после встречи Вана И с президентом Казахстана Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, которая состоялась в Нур-Султане 7 июня.

QMONITOR . KZ . «Выйти из сумрака. Способны ли опальные политики стать «прорабами» строительства «Нового Казахстана»?» — В последнее время все чаще звучат призывы вернуть во власть отставных политиков из числа угодивших в опалу при первом президенте страны, ушедших в оппозицию или просто отодвинутых на задний план. Авторы подобных «инициатив» на полном серьезе полагают, что они могли бы быть полезными при строительстве «Нового Казахстана». Но насколько адекватны такие предложения? Кого из «эксов» действительно стоило бы вернуть в ряды государственных управленцев и что им можно было бы доверить?

«Стоит ли закрывать «Назарбаев интеллектуальные школы» и «Назарбаев университет»?» — На волне критики в адрес первого президента усилились призывы закрыть «Назарбаев университет» (НУ) и «Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ). Мол, они «съедают» значительные бюджетные средства плюс порождают образовательную сегрегацию. Не нарушается ли тем самым принцип социальной справедливости? Разве не должны все школы быть в равных условиях и получать одинаковое финансирование? Или все-таки элитные учебные заведения нужны стране — как некий ориентир для всех остальных? Какая из этих точек зрения больше отвечает интересам страны?

365 INFO . KZ . «Правительство не сможет повысить доходы населения до 38,5% в ВВП к 2025 году — Счетный комитет» — Ведомство Натальи ГОДУНОВОЙ, исходя из динамики последних лет, назвало планы кабмина нереалистичными. Постановлением правительства 14 апреля 2022 года утверждена Программа по повышению доходов населения до 2025 года. Причем, исходя из документа, подразумеваются повышение зарплаты бюджетникам, увеличение количества новых рабочих мест и защита покупательной способности доходов населения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Снизить нельзя оставить: насколько реален пересмотр пенсионного возраста в Казахстане?» — О снижении пенсионного возраста все активнее говорят в высших чиновничьих кругах: тему поднимали депутаты, министры и даже заместитель премьера. Однако сдвинется ли дело с мертвой точки или все эти слова так и останутся пустыми разговорами? Насколько реально, что казахстанские старики будут выходить на пенсию не в 63 года? Стоит ли на это надеяться или лучше распрощаться с такими мыслями? На эту тему размышляли эксперты…

FORBES . KZ . ««Рахат» остановил работу своей фабрики из-за дефицита сахара» — На данный момент мы не производим карамель «Барбарис» и ириски, хотя эти продукты пользуются высоким спросом, но они очень сахарозатратны. Поэтому мы отказались от всех продуктов с высоким содержания сахара, потому что его просто нет. Из-за этого и наша фабрика в Шымкенте простаивает. Пока мы ее приостановили до июля. В июле ожидается поставка сахара, и мы продолжим работать, — сказал председатель правления фабрики «Лотте Рахат» Константин ФЕДОРЕЦ в ходе пресс-конференции по случаю 80-летия фабрики в Алматы.

LITER . KZ . «Миллионные убытки и упущенные гонорары: казахстанские авторы не получают положенные им выплаты?» — Много ли казахстанских создателей стихов, музыки или фотографий сегодня зарабатывают приличные гонорары? Именитые, особенно действующие, возможно. А что, если новых хитов создать не получается, а старые еще на слуху? В таком случае пора бы напомнить и заявить о своих правах. Ведь любое использование произведения должно быть согласовано с автором, в противном случае – плати компенсацию, да еще какую. Защита авторских прав – самый туманный вопрос в Казахстане. Лишь единицы, юридически подкованные, порой зарабатывают на этом миллионы. Почему создатели «нетленок» чаще не получают положенные им гонорары и как это исправить…

EXK . KZ . «Новый статус – старые проблемы. Репортаж ЭК из нового центра Алматинской области» — 16 марта Глава государства провозгласил новую административную реформу, в результате которой в Казахстане появились три новые области. В частности, из Алматинской области была выделена Жетысуская область, центром которой стал Талдыкорган, а бывший Капшагай, переименованный в Қонаев, стал новой столицей региона. Корреспонденты Экспресс К посетили Қонаев и ознакомились с жизнью города, который теперь должен жить согласно новому статусу.

CARAVAN . KZ . «Страна непуганых насильников: педофилов в Казахстане считают обычными хулиганами» — В апреле в Нур-Султане старшеклассница стала жертвой мужчины, проследившего за ней из автобуса до подъезда, где живет ребенок. В мае вновь в столице от аналогичных насильственных действий сексуального характера пострадала 12-летняя девочка, которая успела сообщить маме о приставаниях незнакомца в автобусе, и родительница сумела снять на камеру его лицо. В обоих случаях мужчины отделались арестом на 10 суток! 16 мая, опять в столице, водитель автобуса изнасиловал несовершеннолетнюю девочку с ДЦП, увезя ее на конечную остановку. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

TENGRINEWS . KZ . «Дороже, чем такси? Как самокатчики заполонили улицы Алматы» — Лето, наступил самый разгар сезона для самокатчиков. В Алматы это чувствуется особенно. Город буквально наводнили самокаты — на велодорожках, проезжей части, тротуарах, алматинцы находят их даже в арыках. Чем так привлекательно это средство передвижения, правда ли, что стоимость проезда на нем выше, чем в такси, и созданы ли в городе условия для самокатчиков. Читайте об этом в фоторепортаже корреспондентов…

NOVGAZ.COM . «Никаким «Жаңа Қазақстаном» в тюрьме не веет» — В марте этого года лидера незарегистрированной «Демократической партии Казахстана» Жанболата МАМАЯ арестовали по подозрению в распространении ложной информации и оскорблении представителя власти. Первый эпизод относится к декабрю 2021 года, когда по стране стали циркулировать слухи о кредитной амнистии, а второй — к прошлогоднему заявлению от полицейских, которые оскорбились из-за того, что оппозиционер якобы назвал их «карабетами». Накануне стало известно, что политику предъявили новые обвинения — его подозревают в организации массовых беспорядков в январе 2022 года в Алматы. По этому делу оппозиционеру грозит реальный срок до 10 лет. Находящийся в СИЗО Мамай ответил на вопросы, которые «Медиазона» передала ему через адвоката.

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