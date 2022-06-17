«Проведение курултая в Улытау является продолжением славной традиции наших предков». «И если второй президент желает предпринять хоть один шаг в сторону от елбасизма, надо его поддерживать». «За что можно было бы привлечь Нурсултана Назарбаева к ответственности»

Сетевой Казахстан 17 июня 2022г.

TIME . KZ . «Глава государства принял участие в первом заседании Национального курултая» — Открывая заседание Национального курултая, Касым-Жомарт ТОКАЕВ поздравил всех участников мероприятия. Президент отметил, что, проведение курултая в Улытау является продолжением славной традиции наших предков. Глава государства выразил благодарность всем казахстанцам, поддержавшим масштабные преобразования и проголосовавшим на республиканском референдуме… Глава государства отдельно остановился на вопросе организации работы Национального курултая, в состав которого вошло 117 человек. В его составе представители всех регионов страны, различных сфер деятельности, разных поколений. В работе Курултая будут учтены мнения аксакалов, использован опыт среднего поколения с активной гражданской позицией, а также поддержку получат свежие идеи молодежи, мыслящих по-новому. Глава государства выразил уверенность, что диалоговая площадка Курултая станет центром новых идей, которые укрепят единство страны и сплотят общество.

AZATTYQ . ORG . ««Укрепление пошатнувшейся власти» и «тактика авторитаризма». Зачем Токаев создал Национальный курултай?» — В новообразованной Улытауской области пройдет первое заседание Национального курултая. Его создали указом президента буквально за два дня до съезда, 14 июня. Токаев сам стал председателем курултая, а в состав вошли общественные и политические деятели, депутаты и бизнесмены. Курултай пришел на место Национального совета общественного доверия, который был распущен опубликованным накануне указом. Так что такое курултай и зачем он нужен?

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Власть идет в народ только по большой нужде» — В сакральном для казахов месте – Улытау прошел Нацональный Курултай, инициированный президентом ТОКАЕВЫМ. Несмотря на скепсис традиционной оппозиции по поводу этого мероприятия, накануне форума я выступил в СМИ и поддержал саму идею НК, ибо, каким бы жестким критиком власти я не был, всегда выступал за разумный диалог и компромиссы. И если второй президент желает предпринять хоть один шаг в сторону от елбасизма, надо его поддерживать. Остальное все: или от непонимания общей ситуации, или от личной неприязни к Токаеву, или от того, что кого-то не пригласили на этот праздник новой политической жизни… Думаю, если бы у нас был честно избранный, многопартийный парламент, не было бы надобности в такой структуре, как НК.

KURSIV . KZ . «За что можно было бы привлечь Нурсултана Назарбаева к ответственности» — Первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА можно было бы привлечь к ответственности только за государственную измену (если она была бы. – прим. ред.), но не за другие преступления, совершенные в должности главы государства. Об этом в кулуарах сената 16 июня заявил министр юстиции Канат МУСИН. Глава Минюста РК ответил «нет» на вопрос, можно ли возбудить дело и привлечь Назарбаева к ответственности. Говоря про дочерей первого президента Даригу и Алию Назарбаеву, а также зятьев, Мусин заявил, что в Конституции говорится только о президенте – норма не распространяется на их жен и членов семьи. Они не защищаются по закону о первом президенте.

KZAIF . KZ . «Обновляй и властвуй!» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, что произошло в республике в первой части 2022 года и станет ли 2022-й переломным в процессе создания нового Казахстана — Можно ли считать это полугодие знаменательным политическим сезоном в Казахстане? Если учесть, что его старт пришёлся аккурат на январь, и каким был этот старт, даже вспоминать не хочется, но слов из песни и из истории не выкинешь, – стартовали… Потом был март с довольно неожиданным выступлением президента (оно ведь планировалось на сентябрь) и объявлением программы политических реформ. И наконец, как ныне модно говорить, вишенка на торте – референдум по поправкам в Конституцию. Тоже, кстати, подготовленным весьма и весьма оперативно. Если, к примеру, взять декабрь прошлого года и сравнить тогдашние ощущения казахстанских реалий и нынешние, очень большая разница, согласись. Вполне можно сказать, что сегодня мы живём во многом в другой стране.

CARAVAN . KZ . «Новый министр науки заявил, что частные школы Казахстана дороже западных: сколько правды в его словах» — На прошлой неделе, Президент Казахстана сделал ряд назначений, одним из которых стало появление нового министра науки и высшего образования. Им стал Саясат НУРБЕК. А на этой неделе, после заседания правительства, из вопросов журналистов стало известно, что дети нового министра науки учатся в британской школе на Кипре. По словам министра, обучение в Казахстане он и его семья не смогли себе позволить финансово… — Я еще раз открыто вам говорю:26 июня они возвращаются в Казахстан, — сказал министр Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов.

365 INFO . KZ . ««Чужой против хищника»: как общество отреагировало на перепалку Сарыма и Сатпаева» — Словесный спор, возникший между депутатом Айдосом САРЫМОМ и политологом Досымом САТПАЕВЫМ, стал одной из самых дискуссионных тем в обществе. Ранее депутат мажилиса парламента высказался очень резко в адрес политолога, назвав его «балаболом и задушевником». В ответ Сатпаев сказал, что всегда публично говорил о том, что думает. В отличие от тех, кто резко меняет свои позиции. Вероятнее всего, здесь он имел в виду своего противника. В Сети многие начали шутить на эту тему, а некоторые рьяно защищают того или иного.

QMONITOR . KZ . «Бегство или возвращение? Что движет казахстанцами, желающими переехать на ПМЖ в Россию» — Геополитические катаклизмы ничуть не охладили эмиграционный пыл наших сограждан, особенно представителей славянских этносов. Скорее, наоборот: они только подстегивают усиление «чемоданных настроений». О переезде на ПМЖ в РФ задумались даже те, кто ранее никогда не страдал синдромом охоты к перемене мест. И это меньше всего напоминает попытку вернуться к истокам, на историческую родину. Объяснить наметившуюся тенденцию поисками более сытой жизни в нынешних условиях тоже не получается. То, что сейчас происходит, увы, больше смахивает на банальное бегство. Бегство от новой реальности, порожденной январскими событиями и российско-украинским военным конфликтом.

EXK . KZ . «Дело Стати: Казахстан выиграл два судебных дела по активам Нацфонда страны» — Нидерландский суд снял арест с акций Нацфонда Казахстана. Суд Бельгии удовлетворил иск Казахстана о возмещении ущерба из-за неправомерно наложенного ареста на активы страны.

KP.KZ . «Всем спасибо. Все свободны?» — Об отмене преподавания в казахстанских школах предмета «Самопознание» наша беседа с Ириной КАЛАЧЕВОЙ, старшим научным сотрудником Национального института гармоничного развития человека.

IA — CENTR . RU . «Почему не получается победить контрабанду на границе Казахстана и Кыргызстана?» — #Казахстан и #Кыргызстан «не пытаются решить проблему, а подстраиваются под политическую конъюнктуру», считает эксперт. Ранее, по информации КазТАГ, комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК сообщил, что практически каждый грузовик везет через Кордай (у границы с Кыргызстаном) контрабанду. О том, почему борьба с контрабандой долгие годы безуспешно ведется на казахско-кыргызской границе рассказал независимый экономист из Республики Казахстан Айдархан КУСАИНОВ.

CABAR . ASIA . «Казахстан: газ не для казахстанцев» — Казахстан занимает 19 место в мире и четвертое место среди государств СНГ по запасам газа. Но при этом около половины населения страны не имеют доступа к газу и топят углем. Потребление газа в Казахстане устойчиво растет – с 2017-го по 2021-ый годы оно выросло почти на 5 млрд кубов, по информации Министерства энергетики. По итогам 2021 года уровень газификации страны составил 57,67 %, то есть 11 миллионов человек получили доступ к газу. Около 42% негазифицированных казахстанцев, а это примерно 8-9 миллионов человек, живут без газа и топят углем.

TURANPRESS . KZ . «Испытание для казахстанских брендов» — Во многих сегментах рынка количество местных товаров едва выходит за пределы статистической погрешности. Население массово выбирает продукцию зарубежных компаний, высокая себестоимость производства сказывается на конечной цене, бизнес боится рисковать, предпочитая перепродажу импорта. Кроме того, об отечественных брендах трудно обнаружить любую информацию, они крайне скупо представлены в сети. Тем не менее, в стране есть производители необходимых всем товаров, ежедневно сражающиеся с российскими, китайскими, турецкими и прочими конкурентами.

EXCLUSIVE . KZ . «Реформа ЖКХ провалена?» — Приближается дедлайн – переход 1 июля к новым формам управления жилищно-коммунальным хозяйством. Госорганы уверяют, что все идет по плану, однако на деле реформы ЖКХ провалена – об этом exclusive.kz сообщил председатель объединения ИП и ЮЛ «Ассоциации субъектов управления, сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» Сакен МАХАМБЕТОВ.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Ты не начинаешь с нуля, если у тебя есть дом» — Я всегда очень гордился тем, что всего в жизни добился сам. Этот факт всегда был одним из тех, на которых стоит мое самоуважение. Одной из основ моей личности… И я сейчас понимаю, что ты не начинаешь с нуля, если у тебя есть что-то из перечисленного ниже. Все это – гораздо больше нуля. Ты не начинаешь с нуля, если в твоей жизни есть взрослый человек, которому на тебя не наплевать. В нашей жизни такой человек был – это наша мама.

LITER . KZ . «Миллиарды долларов или тысячи жизней: возможна ли легализация конопли в Казахстане» — Вопрос легализации легких наркотиков в Казахстане поднимался не раз, вокруг него до сих пор ведутся жаркие дискуссии. Часть граждан выступает против, поскольку любое употребление опиума одурманивает мозг. Однако сторонники декриминализации марихуаны и конопли считают, что именно снятие запрета поможет снизить оборот химической наркомании, которая считается наиболее опасной для здоровья. К тому же в качестве сырья они могут принести дополнительный доход в казну. Стоит ли игра свеч, выясняла корреспондент…

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