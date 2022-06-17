В Казахстане потребление мобильного интернет-трафика намного выше, чем в Турции, Сингапуре, Италии, Бельгии и многих других странах

В то же время стоимость интернета для казахстанцев продолжает снижаться

Интернетизация всё глубже и активнее трансформирует наш мир, затрагивая межличностное общение, товарные цепочки и логистический поток, информационный обмен и в целом буквально все аспекты жизни. Влияние всемирной сети как на отдельных потребителей, так и на крупные экономики, становится всё более заметным и повсеместным. К началу 2022 года количество пользователей интернета во всём мире составляло уже 4,9 миллиарда человек — это означает, что ко всемирной паутине подключены почти две трети населения земли. Только за 10 лет количество пользователей возросло более чем в 2,2 раза.

Вместе с ростом численности пользователей интернета увеличивается и объём используемого трафика. Подскочило и потребление интернет-трафика на одного пользователя: так, в первом квартале 2022 года показатель составил 11,781 Гб, в то время как в четвёртом квартале 2021 года было 9,885 Гб.

Потребление мобильного интернет-трафика буквально взлетело и в Казахстане. Так, к примеру, в сети Beeline Казахстан объём трафика данных на одного пользователя за 2021 год вырос на треть. Конкретно в четвёртом квартале 2021 года, по данным оператора, объём потребляемого трафика достиг 14,1 Гб на одного пользователя — на 28,2% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В свою очередь у Kcell рост в четвёртом квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020-го составил 18,3%, до 11,6 Гб на одного пользователя.

Примечательно, что показатели РК ощутимо выше, чем в среднем по миру. В разрезе стран Казахстан входит в ТОП-15 по наибольшему объёму потребления мобильного интернет-трафика. Так, по итогам четвёртого квартала 2021 года потребление мобильного интернет-трафика на одного пользователя в Казахстане составило 14,4 Гб, что на 46% больше среднего значения. Кроме того, это больше, чем, скажем, в Турции (13,6 Гб), Сингапуре (13 Гб), Италии (12 Гб), Греции (6,2 Гб), Бельгии (5,4 Гб) и многих других странах.

Высокий уровень объёмов потребления интернет-трафика в Казахстане говорит о доступности всемирной сети для граждан, что является одним из ключевых факторов успешной цифровизации экономики страны. Демократичность тарифов мобильного интернета позволяет казахстанцам работать, учиться или потреблять развлекательный контент повсеместно. При этом в странах с дорогим интернетом пользователи ограничивают себя, к примеру, в просмотре видео, загрузке тяжёлых файлов и прочих опциях, потребляющих значительные объёмы мобильного трафика.

При этом, на фоне роста потребления трафика, и без того недорогие услуги мобильного интернет-соединения в РК продолжают дешеветь, хотя, согласно международной практике, их стоимость должна была бы расти. Так, по итогам 2021 года средняя цена за 1 Гб интернет-трафика составила 110,5 тг — на 9,7% ниже, чем в предыдущем году. Более того, цены в секторе снижаются не первый год. К примеру, в 2017 году средняя цена за 1 Гб составляла 234,1 тенге.

Вместе с тем снижается и стоимость минуты голосового соединения: так, в 2021 году показатель составлял в среднем 1,19 тг, в 2020-м — 1,2 тг, в 2019-м — 1,34 тг, в 2018-м — 1,41 тг.

Заметим, в целом по миру стоимость доступа к интернету обычно прямо пропорциональна масштабам (площади) страны — то есть, чем больше географическая протяжённость, тем дороже обходится обеспечение покрытия всей территории, и, соответственно, тем выше должны быть тарифы для пользователей. В случае нашей страны дела обстоят иначе: при огромной площади РК инвестиции в сектор развития телекома ожидаемо весьма значительны, однако конечная цена для абонентов — низкая. Подобная динамика не только нетипична в хорошем смысле, но и крайне позитивна в ключе развития диджитализации Казахстана.

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Информация предоставлена Ranking.kz.

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