«Прямым текстом. О заявлениях Касым-Жомарта Токаева и реакции на них». «Орден Александра Невского можно было бы и принять. Все-таки не чужой человек. Внук кыпчакского хана Котяна». «Плохо. Но всё равно хорошо»

Сетевой Казахстан 21 июня 2022г.

QMONITOR . KZ . «Прямым текстом. О заявлениях Касым-Жомарта Токаева и реакции на них» — Широкий резонанс получило выступление Касым-Жомарта ТОКАЕВА на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сидя на сцене рядом с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, он откровенно заявил, что Казахстан не собирается признавать самопровозглашённые ДНР и ЛНР, а также высказал претензии по поводу, мягко говоря, не вполне адекватных оценок, нередко звучащих в адрес нашей страны и её руководства из уст отдельных российских политиков и журналистов.

«Политологи в госорганах: надежда страны или обыкновенный балласт?» — Казахстанские политологи всё чаще становятся частью власти и сообщающихся с ней сосудов. Если ещё десятилетие назад их на высоких должностях было раз-два и обчелся, то сегодня — пруд пруди. Только за последний месяц госаппарат прирос новым акимом со степенью доктора политических наук, а также министром и послом из числа заметных политологов. Хотя далеко не очевидно, что те, кто профессионально разбирается в политике, способны успешно применять имеющиеся знания в деле практического служения государству. По крайней мере, опыт встраивания политологов в систему власти у нас весьма и весьма неоднозначен.

AZATTYQ . ORG . «Визит Токаева в Иран: прикаспийский берег становится настоящей зоной санкций» — Первый визит ТОКАЕВА в Тегеран в качестве президента совпал с периодом, который иранская пресса назвала «дипломатическим трафиком». Несмотря на то что возможностей для возобновления сотрудничества между Казахстаном и Ираном достаточно, некоторые сложные вопросы остаются нерешенными.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Об отказе от наград» — Ситуация с отказом президента от наград выглядит как минимум странной… Орден Александра Невского можно было бы и принять. Все-таки не чужой человек. Внук кыпчакского хана Котяна. Великим князем стал по мандату и при военной поддержке Золотой Орды. При нем оформилось т.н. «татаро-монгольское иго». Неоднократно привлекал миротворцев из Улуса Джучи для обеспечения внутриполитической стабильности, переписи населения и сбора налогов. Совместно с Ордой противостоял западной экспансии. Наш человек, в общем-то.

EXCLUSIVE . KZ . «НЭП: удастся ли Токаеву сделать то, чего не удалось Назарбаеву за 30 лет?» — Кровавый кантар 2022 года обнажил всю остроту вопросов социального и экономического обустройства нашей страны. Ответом власти стало объявление разработки новой экономической политики, которую правительство должно представить уже в июле. Но будет ли она реализована, если в это не верят ни сами разработчики, ни президент?

IA — CENTR . RU . «Возвращение утраченного авторитета: зачем в Казахстане вновь меняют статус Академии наук» — Выступление Касым-Жомарта ТОКАЕВА на юбилейной сессии Национальной Академии наук, которой исполнилось 75 лет, не стало самым обсуждаемым событием месяца. Тем не менее именно 1 июня #казахстан‘ским лидером фактически была представлена заявка на обновление научной сферы на государственном уровне. Академии наук, уже долгое время являвшейся в Казахстане обычной общественной организацией, теперь присвоят государственный статус. Почему основная научная структура страны утратила свой авторитет и какими методами его будут возвращать – в продолжении материала Вячеслава ЩЕКУНСКИХ.

TIME . KZ . Едил МАМЫТБЕКОВ, депутат сената парламента – «Нам надо спасать экономику и Нацфонд» — Затянувшийся мировой экономический кризис, ковидная пандемия, падение цен на углеводородное сырье, усиление противостояния США и Китая, Евросоюза и России — все это в определенной степени отрицательно сказывается на модели экономического развития страны с точки зрения ее адаптации к условиям внешнего воздействия. Сегодня можно констатировать, что эта модель себя исчерпала. Если не принять срочных мер по ее реформированию и повышению ответственности, то возрастут риски социального потрясения.

«Плохо. Но всё равно хорошо» — Несмотря на жесткую критику в адрес кабмина, которую мажилисмены и сенаторы высказывали больше трех часов подряд в понедельник в парламенте, депутаты так и не решились отвергнуть отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за прошлый год и поставить вопрос о его доверии. В кулуарах парламентарии объяснили журналистам свое решение так: они дали премьеру Алихану СМАИЛОВУ и его команде аванс доверия.

FORBES . KZ . «Зачем казахстанскому госхолдингу покупать «дочку» российского банка?» — Материнский банк планирует закрыть сделку по продаже Сбербанка Казахстан до 5-10 июля – такой срок обозначил первый зампред правления российского ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин. Кроме того, он подтвердил, что покупателем с большой долей вероятности выступит казахстанская квазигосструктура. «В настоящий момент холдинг «Байтерек» является основным и главным претендентом на наш казахстанский банк, с которым у нас очень позитивно идут переговоры»…

KURSIV . KZ . «Заявление на Болата Назарбаева поступило в Алматы» — Заявление от предпринимателя Нурша КАКЕНОВА о рейдерском захвате ТОО «KARUAN», которое занималась добычей марганца в Мангистауской области, поступило в департамент экономических расследований по Алматы. Об этом заявило Агентство по финмониторингу (АФМ) в Telegram.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Такого никогда не было»: упадут ли цены на квартиры, рассказал эксперт» — С окончанием пенсионной программы ажиотаж на рынке жилья, похоже, закончился – количество сделок купли-продажи упало на 40%. Вроде бы настало время, которого казахстанцы так долго ждали – отката ценников на квартиры. Однако президент Ассоциации риелторов Казахстана Александр ПАК на этот счет настроен весьма скептично. В интервью он рассказал, упадут ли цены на апартаменты и когда это произойдет.

CARAVAN . KZ . «Полицейские облавы на юношей призывного возраста продолжаются по всему Казахстану: что происходит» — Случаев, когда полицейские хватают молодых людей прямо на улицах городов, в торговых центрах, компьютерных клубах, базарах, в аудиториях институтов и забирают в армию, становится все больше. Матери призывников в отместку за это избивают работников военкоматов, а отцы лезут в драку и оскорбляют офицеров местных органов военного управления. Социальные сети буквально трещат по швам от переизбытка таких эмоциональных постов.

QAZAQUNI . KZ . «Плачевная судьба памятников, или почему казахов пугали трайбализмом» — Об особенностях краеведения, исследованиях прошлого своего региона, о пресловутом трайбализме мы поговорили с исследователем, писателем Торегали Абдуллаулы КАЗИЕВЫМ. Его исследования отличаются не только всесторонним анализом, но и убедительными историческими выкладками и параллелями. Торегали Казиев родился в Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт. Был комбайнером и агрономом, экономистом и журналистом, заместителем мэра районного центра и экспертом по историческим памятникам. В 1989 году стал одним из организаторов областного объединения казахов Оренбуржья. До переезда в Казахстан в 2007-ом руководил казахско-татарской ирредентой Акбулакского района.

INFORMBURO . KZ . «Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога» — На фоне падающих доходов люди идут в банк, ломбард или за микрокредитом под высочайший процент, и всё туже затягивается петля у тех, кто пытается обслуживать три-четыре кредита. Пока никто не может точно предсказать, чем закредитованность обернётся для экономики и что ждёт тех, кто оказался в долговых ямах. Своим мнением относительно истинного масштаба проблемы в интервью поделилась независимый исследователь и социолог Камила КОВЯЗИНА.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «В Казахстане появился отрицательный Кантар-эффект» — В начале 2022 года в сознании казахов произошел переворот в системе базовых ценностей. До января люди не просто гордились даже самой малюсенькой сопричастностью к семье Нурсултана НАЗАРБАЕВА и людям из его окружения, а реально строили на этом карьеру и бизнес… Но с первыми задержаниями близких первого президента доянварские ценности в одну секунду стали токсичными. Оно, вроде как, и хорошо. Уж слишком велик был беспредел, устраиваемый от имени и со ссылкой на бывшего главу государства.

365 INFO . KZ . «Как Казахстану выйти из кризиса и получить пользу?» — У Казахстана в нынешней непростой геополитической ситуации есть «окно возможностей», считают участники круглого стола. Хотя мировой кризис отражается и на нас, свою выгоду мы все равно можем получить. Но для этого надо немало потрудиться. Например, по-настоящему поднять агропромышленный сектор, а не ограничиваться декларациями. И конечно, грамотно реагировать на политическую ситуацию.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.