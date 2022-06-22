У Токаева с Путиным всё согласовано 22.06.2022 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 97 0 Пётр Своик о том, что на самом деле продемонстрировало выступление Президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Грехам Назарбаева не должно быть места в Новом Казахстане Птица Самрук с золотыми яйцами Национальный Курултай: на манеже всё те же Хватит ощущать себя «второсортной» нацией «Цель Референдума – укрепление суперпрезидентской формы правления»