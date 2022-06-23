«Амбиции при отсутствии ресурсов: смогут ли партии-«новички» пробиться на выборах в Казахстане?». «Алматинцы недовольны правительством и хотят выбирать акима сами». «Особенности идентификации казахстанцев»

Сетевой Казахстан 23 июня 2022г.

KP.KZ . Виктор ВЕРК – «В центре новой реальности» — Если принять за основу деление новейшей истории страны на «до референдума» и «после референдума», то первая минувшая со дня плебисцита декада выдалась чрезвычайно богатой на события. Причем, президенту пришлось практически одновременно демонстрировать свои лучшие качества лидера нации и искушенного дипломата. Попробуем разобраться в том, насколько у него это получилось.

IA — CENTR . RU . «Амбиции при отсутствии ресурсов: смогут ли партии-«новички» пробиться на выборах в Казахстане?» — «В #Казахстан‘е молодежь ходит на выборы не слишком охотно, так что политические “ветераны” могут попытаться разыграть карту прежней узнаваемости или даже попробовать начать с чистого лица. Конечно, на остатках харизмы это сделать тяжело, но в обществе есть запрос на перемены, а “ветераны” – сильные ораторы», – казахстанский политолог, главный редактор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр АШИМБАЕВ рассказал о состоянии партийного поля в стране.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Власть под раскаленным утюгом» — Генеральная прокуратура РК и МВД выступили с очередным (которым по счету?) отчетом о ходе расследования Январской трагедии – Қаңтар (информация, включая факты изуверских пыток участников протеста, 25 из которых — раскаленным утюгом, есть практически во всех СМИ и потому не буду их повторять, а только выскажу ряд соображений о расследовании). Конечно, все понимают, что заранее разрекламированное следствие слишком затянулось. Прошло больше 5 месяцев, но до сих пор нет окончательных результатов. Такое чрезмерное затягивание процесса негативно влияет на отношение общества не только к системе власти («почему до сих пор тянут?»), но и к самому президенту, как единственному бенефициару всех достижений и ошибок действующей власти.

FORBES . KZ . «Нуртас Адамбай: «Келинка Сабина» — на самом деле кино про ислам» — В беседе с Арманжаном БАЙТАСОВЫМ известный артист и режиссер рассказал о своем пути к мусульманству, а также отношении к религиозным запретам и предписаниям — Все, что в человеке есть хорошего, и есть на самом деле ислам. Когда нас Аллах создавал, все души дали клятву — это бы своеобразный контракт — что мы вспомним, что мы рабы Аллаха, и что мы будем ему поклоняться, — объяснил Нуртас Адамбай и уверенно добавил: — Ислам будет развиваться в нашей стране, распространяться ещё шире. Это естественная потребность каждой души — вернуться к своему создателю.

«Алматинцы недовольны правительством и хотят выбирать акима сами» — Об этом узнали политологи, которые провели исследование среди горожан. Во всех трех группах видно, что количество людей, одобряющих назначение акима президентом, очень маленькое – около 30%. Процент людей, которые были бы довольны внедрением непрямых выборов через маслихат, уже выше – примерно 80%. И самое большое одобрение получило внедрение прямых выборов – 95%.

EXCLUSIVE . KZ . «Казахстанская армия продолжает быть подразделением российского минобороны?» — Во всем мире служба в армии – одно из ключевых условий для успешной карьеры политиков и управленцев. Бывшие военные составляют элиты многих развитых государств. Есть ли у нашей армии шанс стать гордостью Казахстана?

AZATTYQ . ORG . ««Политический рычаг давления». Эксперт — о том, зачем Россия стремится «продать» АЭС Казахстану, и почему Токаев продвигает этот проект» — Чем рискует население центра Казахстана, если на Балхаше построят АЭС? Как покупка ядерных технологий у России «привяжет» к ней всю страну? И почему власти забыли спросить мнения народа Казахстана об этой опасной стройке? Эти и другие вопросы Азаттык обсудил с бывшим главой корпорации KEGOC, экспертом в области энергетики и экономики Асетом НАУРЫЗБАВЫМ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Остановка КТК: политические игры России или реальная необходимость?» — Отгрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме снова остановилась. На этот раз причиной стал не шторм, а работы по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Великой Отечественной войны. Что это – действительная необходимость или очередные политические интриги России, в которой страдает Казахстан? Эксперты ответили на этот вопрос, а также рассказали, как повлияет очередная остановка причалов на экспорт нашей нефти.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Особенности идентификации казахстанцев» — Таким образом, можно констатировать, что идентификационные процессы в Казахстане все еще находятся в стадии развития при отсутствии одного доминирующего направления. Однако можно отметить устойчивый тренд на снижение показателя отнесения себя к жителям одной области и представителям одной веры (за исключением молодежи 18-24 лет). Идентификация себя со своей этнической группой, оставаясь пока что одной из самых востребованных (4 место в 2022 году), тем не менее, с течением времени снижает свою привлекательность. Что касается идентификации на основе отнесения себя к роду (ру), то она с годами снижается: в 2022 году почти пятая часть населения никогда не ощущала свою принадлежность к родовой структуре, при этом только каждый третий опрошенный часто прибегал к родовой идентификации. При этом заметно, что основными носителями этой идентичности являются люди старшего (от 55 лет) возраста, где доля подобной идентификации на уровне 40% и выше, в более молодых возрастах на родовую принадлежность обращают меньшее внимание.

QMONITOR . KZ . «Жилищный тупик. Грозит ли казахстанским застройщикам дефолт?» — И без того сложная ситуация на отечественном рынке недвижимости ещё больше усугубилась под влиянием факторов, вызванных разрастающимся геополитическим кризисом. На этом фоне эксперты уже начали обсуждать сценарии, которые всего несколько месяцев назад казались немыслимыми. В основной группе риска – строительные компании, которые, собственно, уже идут на сокращение штатов работников и замораживание новых проектов. Как результат, жильё для простых граждан становится всё более недоступным. Прокомментировать ситуацию и поделиться прогнозами на ближайшую перспективу мы попросили наших аналитиков.

TIME . KZ . «За базары ответит?» — Бывшего заместителя акима Алматинской области Багдата МАНЗОРОВА обвиняют в рейдерстве, вымогательстве и нанесении ущерба почти на 6 миллионов долларов. В этот раз заявление на него написал партнер по бизнесу Абликим МАМЕТОВ.

«Ничего нового!» — Три месяца прошло с момента, как президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил навести порядок на популярном в Алматинском регионе рынке “Алтын Орда”. Но воз и ныне там. Впрочем, это неудивительно: сложно за столь короткий срок сломать систему, которая выстраивалась годами.

MK — KZ . KZ . «Тысячи врачей работали без сертификатов в Казахстане» — О том, что тысячи врачей в Казахстане работали без необходимых сертификатов, сообщил заместитель директора департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета РК Нурлан КАТРЕНОВ. По его словам, аудиторы также установили факты недействительных сертификатов, дающих право заниматься клинической деятельностью, а также отсутствие разрешительных документов на электронном портале.

CARAVAN . KZ . «Может ли что-то помешать казахстанцам поехать в США по Work&Travel» — Программа Work and Travel USA в Казахстане — это уникальная возможность для молодых людей найти работу в США. Попутешествовать, посмотреть другую страну, тем более в таком молодом возрасте. Срок пребывания там – 3-4 месяца. В этот период молодежь, только что вырвавшаяся в самостоятельную жизнь, имеет возможность пожить отдельно, вдали от дома. Это возможно при обучении в университете на всех курсах бакалавриата или на магистратуре, аспирантуре, докторантуре и интернатуре, за исключением последнего года обучения.

RATEL . KZ . Марат АСИПОВ – «Власти Казахстана не способны противостоять иностранной агрессии в информационном пространстве» — 21 июня, стало известно, что некий иностранный гражданин зарегистрировал в Казахстане четыре сайта, дублирующие домены топовых казахстанских интернет-изданий, на имя Vladilsav Korablin из города Белгород… На украинское происхождение злоумышленника указывают регистрационные данные провайдера, выдавшего доменные имена иностранцу. Технология очень простая – слегка изменяется имя популярного в Казахстане издания, полностью копируется контент и дизайн сайта. Вместо NUR.KZ – NURR.kz. Вместо RATEL.KZ — RATELL.KZ. Но сейчас власти весьма вяло реагируют на явную угрозу.

365 INFO . KZ . «Люди верят мошенникам, потому что кредиты в банках подорожали» — Ужесточением кредитной политики Нацбанк пытается избежать роста закредитованности населения. Но люди, все же пытаясь получить займы, становятся жертвами мошенников.

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