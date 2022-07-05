Рубль за 8 тенге – это вход в Новый мир 05.07.2022 08:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 117 0 Пётр Своик о «термоядерной бомбардировке» на Московской бирже Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Новое поколение управленцев: шанс на «выздоровление» или риск новой «эпидемии»?». «Тенгебль. Тенге вывозит рубль – битый убитого везет». «Новый локдаун обрушит уровень жизни казахстанцев». «Уровень жизни в Казахстане ухудшается» Птица Самрук с золотыми яйцами Программа японских аграриев поможет казахстанцам У Токаева с Путиным всё согласовано Куда потечет казахстанская нефть