Алаколю нужна инфраструктура безопасности

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Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова о причинах пожара в туристическом секторе озера Алаколь, возможных последствиях и необходимых для срочного принятия мерах