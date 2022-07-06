Алаколю нужна инфраструктура безопасности 06.07.2022 13:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 80 0 Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова о причинах пожара в туристическом секторе озера Алаколь, возможных последствиях и необходимых для срочного принятия мерах Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Казахстану нужен Музей Великой Отечественной войны «Государство отказалось от охраны здоровья и жизни граждан» Невежество и безнаказанность чиновников — основные угрозы биобезопасности Особенности национального автокредитования Старая идеология Нового Казахстана