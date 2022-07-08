Глобализация человеческих ресурсов 08.07.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 110 0 Директор рекрутингового агентства Дина Абылхожина о том, что все больше людей выбирают не вертикальную, а горизонтальную карьеру, думая о здоровье и благополучии сегодняшнего дня Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Особенности национального автокредитования Здоровая гражданственность без хайпа и популизма Не время отказываться от КСК Экономия на детях скажется на имидже Нового Казахстана Войлок: из национального символа — в экономический ресурс