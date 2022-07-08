«Нацкурултай – реальный инструмент для общества влиять на качество государства». «В тисках зависимости. Прорубит ли Казахстан себе новое «окно» в Европу?». «Популярное в начале 1990-х имя Нурсултан стало терять свою актуальность в 2000-х»

Сетевой Казахстан 8 июля 2022г.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Нацкурултай – реальный инструмент для общества влиять на качество государства» — Сформированный после упразднения Национального совета общественного доверия при президенте, курултай собрал на одной площадке, что называется, и «нациков», и «вату». После 16 июня, когда члены Национального курултая собрались впервые, разумеется, у остального казахстанского общества возникают вопросы – зачем, каковы перспективы, чего ожидать? Начнем с понятия «идентичность». В одном случае считается, что оно должно определяться из национального фактора. В другом, и Конституция это провозглашает, из общегражданской идентичности. Формулировки схожие, но полностью не совпадают.

CARAVAN . KZ . «В текущих геополитических условиях Казахстану необходимо принять меры для осуществления бесперебойного экспорта продукции» — Президент поручил модернизировать ҚТЖ, развивать морские и автомобильные перевозки. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала. Необходимо сохранить лидерство страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб, уверен Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

QMONITOR . KZ . «В тисках зависимости. Прорубит ли Казахстан себе новое «окно» в Европу?» — Геополитические катаклизмы и сопутствующие им серьезные экономические ограничения привели к тому, что многие страны мира попали в транспортные ловушки, лишившись доступа к надежным коридорам движения товаров и грузов. Казалось бы, Казахстан благодаря своему географическому положению пытавшийся позиционировать себя в качестве крупнейшего в Евразии транспортно-логистического хаба, должен был избежать подобного рода рисков. Но, увы, – «окно» в большой мир нашей стране долгие годы открывала преимущественно Россия, ныне попавшая под жесточайшие экономические санкции. Остальные же партнеры приоткрывали для нас лишь «форточки». Чиновников такое положение дел устраивало – не нужно было искать деньги на прокладку альтернативных путей, убеждать кого-то в их необходимости, вести длительные переговоры. Теперь же ловушка захлопнулась, а что будет дальше – это, как говорится, большой и жирный вопрос.

AZATTYQ . ORG . ««Трубопровод как оружие», или Почему российский суд приостановил транспортировку нефти из Казахстана» — В начале июля суд в России вынес решение о приостановке на 30 дней работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому уходит на экспорт 80 процентов казахстанской нефти. Основанием названы экологические нарушения. Эксперты считают решение политически мотивированным и усматривают в нем способ отомстить Казахстану за непризнание сепаратистских образований на востоке Украины.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Ставит нас на колени»: Россия показала Казахстану, кто хозяин нефти?» — Страсти вокруг Каспийского трубопроводного консорциума вновь вспыхнули, да еще с какой силой. Решение российского суда о закрытии объекта на месяц, похоже, подействовало отрезвляюще – чиновники наконец-то осознали, что шутки на этом закончились и есть вполне серьезный риск потерять трубопровод, который кормит страну. Какую же цель преследует Россия – оставить нас ни с чем или отрезать западные страны от нашего сырья? Как быть Казахстану в этой ситуации? Насколько велики будут наши потери? Разберемся в этих вопросах в материале…

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «Страсти по мирному атому и опыт турецкой «Аккую»» — Свершилось: вопрос появления атомной электростанции в Казахстане, пусть даже на предварительной, до начала проектирования и строительства, стадии перешел в практическую плоскость. А именно – правительство составило шорт-лист претендентов, из которых теперь предстоит выбрать, будет ли казахстанская АЭС российской, китайской, французской или, допустим, корейской. И сразу же выявляются вопросы на перспективу пары десятилетий, ответы на которые полагалось бы знать уже сейчас. Начиная с того, что первая очередь АЭС заработает, в лучшем случае, лет через 12-15, тогда как судьбоносные решения по ней предстоит принять не далее, как в этом году, максимум – в следующем.

KZAIF . KZ . «Конторе спишут?» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о том, как мы проведём лето без наших «избранников» и что с ними будет осенью — Мы с тобой не так давно посвятили диалог завершению политсезона, но вот и парламент ушёл на каникулы. Отчитались, сколько законопроектов они приняли, сколько рассмотрели и т. п. Так что сезон сей и впрямь, похоже, завершён до осени. Несмотря на то, что раздавались голоса, будто бы парламент наш не на каникулы уйдёт, а заявит о своём самороспуске, что было бы совершенно логично, учитывая состоявшийся референдум по Конституции.

KAPITAL . KZ . «Будут ли компании пересматривать уровень оплаты труда» — Из-за изменения экономической ситуации в стране многие компании планируют пересмотреть подходы к управлению персоналом. Об этом стало известно из результатов экспресс-опросов по оплате труда, которые провела компания EY Kazakhstan в марте и июне 2022 года.

KURSIV MEDIA . «Датчик народной любви» — Популярное в начале 1990-х имя Нурсултан стало терять свою актуальность в 2000-х. А с 2018-го, за год до отставки первого президента РК, оно перестало попадать в топ-20 популярных имен даже в июле (день рождения Нурсултана Назарбаева) и декабре (празднование Дня независимости) – месяцы, когда казахстанцы чаще обычного называли своих детей в честь Елбасы.

SPIK . KZ . «Никаб как яблоко раздора» — С приходом лета на улицах Алматы и других населенных пунктов нашей страны появилось больше женщин в мусульманских одеяниях. Чаще всего это хиджаб, но встречаются и женщины в никабах. Насколько это соответствуют казахским традициям и не противоречат ли такие одеяния светскому характеру государства, закреплённого в Конституции РК? На этот и другие вопросы сегодня отвечает председатель комитета по межэтническим отношениям Министерства информации и общественного развития РК Галым ШОЙКИН.

365 INFO . KZ . «Восстановление Алматы после январских событий — Досаев подвел итоги» — Январские события сильно ударили по Алматы — пострадало 1 630 субъектов малого и среднего предпринимательства, сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. Впоследствии в южной столице был назначен новый аким Ерболат ДОСАЕВ. По прошествии полугода он подвел итоги восстановления мегаполиса и рассказал, как он будет развиваться дальше.

INFORMBURO . KZ . «Лучший телеведущий Казахстана Аскар Мендыбаев о телевизионном «Оскаре» и январских событиях» — Ведущий новостей «31 канала» Аскар МЕНДЫБАЕВ был признан лучшим телеведущим Казахстана. К этой награде журналист шёл долго и считает, что определённую роль в повышении доверия к СМИ сыграли январские события. В интервью Informburo.kz Аскар Мендыбаев рассказал о долгожданном «Тумаре» и о том, как изменилась журналистика в новом Казахстане.

TIME . KZ . «Туалет с перерывом на обед» — Все надежды сделать Алматы городом, комфортным для туристов, могут разбиться о закрытую дверь неработающего общественного нужника. У алматинцев новый квест: отыскать открытый и работающий санузел нового проекта городской администрации — сортиров с гордым названием Visit Almaty.

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