Казахский язык не должен оставаться «языком бедности» 12.07.2022 13:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 79 0 Канат Тасибеков о том, как меняется статус казахского языка в обществе Посмотреть на RuTube Похожие материалы: «Казахстан должен оставаться внеблоковым и многовекторным». «О профессиональных провокаторах». «То рост, то падение. Поголовье скота в Казахстане: с царских времён до наших дней» Здоровая гражданственность без хайпа и популизма Не время отказываться от КСК Глобализация человеческих ресурсов Реприватизация на марше