Количество уголовных правонарушений в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов достигло антирекорда: 113 случаев за пять месяцев

Зарегистрированные уголовные правонарушения по статье 291 «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Январь–май 2022

За январь–май 2022 года в стране зарегистрировали 113 уголовных правонарушений в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов — сразу в 11 раз больше, чем годом ранее.

Для сравнения: за первые пять месяцев 2021-го количество правонарушений сократилось на 29,4% за год, до всего 10 случаев.

Показатель соответствующего периода (января–мая) текущего года оказался самым высоким за прошлые годы. Более того, количество правонарушений в секторе уже превысило годовые показатели всего 2021 года.

В региональном разрезе более половины всех правонарушений в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов пришлось на Алматы: 51,3% от РК, или 58 правонарушений. Для справки: в аналогичном периоде прошлого года в Южной столице было зарегистрировано всего одно правонарушение в этой сфере.

Среди антилидеров также оказались Алматинская (31 правонарушение) и Жамбылская (7 правонарушений) области.

В 6 из 17 регионов страны преступлений в данной сфере не зарегистрировали.

Установленная сумма причинённого правонарушениями ущерба с начала года составила 25 млн тг, в том числе 17,1 млн тг составил ущерб, причинённый юридическим лицам, 7,6 млн тг — физическим лицам, 300 тыс. тг — государству.

Численность совершивших правонарушения, связанные с хищением или вымогательством оружия и боеприпасов, за пять месяцев составила 50 человек, причём 40 из них пришлось на молодёжь в возрасте до 30 лет. Большинство нарушителей — безработные (44 человека).

Полицейские всё ещё находят спрятанное оружие и боеприпасы, связанные с «трагическим январём» текущего года, сообщает zakon.kz. Так, в Жамбылской области найдены четыре слезоточивые гранаты, 60 патронов для автомата Калашникова, восемь патронов для пистолета Макарова, 16 патронов для травматического оружия. Почти все эти боеприпасы, по официальной версии, были похищены из областного департамента полиции во время январских массовых беспорядков.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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