У правительства на детей не хватает ресурсов 13.07.2022 13:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 160 0 Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин о том, что уменьшить показатели по детской инвалидизации можно, проводя до года жизни все необходимые обследования Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Глобализация человеческих ресурсов Экономия на детях скажется на имидже Нового Казахстана Старая идеология Нового Казахстана Казахский язык не должен оставаться «языком бедности» Узок круг бенефициаров реформ