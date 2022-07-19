Евразийская матрица для Центральной Азии и Афганистана 19.07.2022 09:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 144 0 Анна Королевская, руководитель проекта «Центр Льва Гумилева в Афганистане», о мирных трендах в сложное время Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Каракалпакстан – это очередной сигнал элитам Центральной Азии Токаев провел встречу со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Казахстан – космическая держава Шестой заход «Каспийской пятерки» Можно ли заставить судей соблюдать закон? Часть 2