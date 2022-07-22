Международные транспортные коридоры Евразии 22.07.2022 15:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Экономика 67 0 Эксперт по стратегическим реформам в области логистики и транспорта Ажар Нуртазина о стратегических задачах Казахстана по выполнению роли лидера на Шелковом пути Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Рубль за 8 тенге – это вход в Новый мир Узок круг бенефициаров реформ Идеология Нового Казахстана на коленке Петра Своика Новый уровень социальной ответственности бизнеса Кризис управления. На примере Минсельхоза