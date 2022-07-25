«Кабмин замедленного действия»

Сетевые СМИ о том, что на расширенном заседании правительства президент раскритиковал министров за сахар и цифровизацию

Данияр АШИМБАЕВ – «О президенте и правительстве» — Сравнение выступлений президента и премьер-министра даёт интересный повод поразмышлять о природе государственной статистики.

Правительство берет официальные сводки, точнее их позитивную часть и привязывает к своей деятельности.

Президент опирается на материалы проверок, проводимых его администрацией, данные аудита Счетного комитета и информацию подчиненных ему агентств-регуляторов и силовых структур. Не говоря уже о многочисленных обращениях в адрес главы государства. Эти данные, естественно, в пух и прах разносят официальную же статистику.

Правительство и Нацбанк все проблемы связывают исключительно с негативным воздействием внешнеэкономической и внешнеполитической коньюнктуры. Президент здраво указывает на неэффективность самого правительства, забалтывание и чрезмерную бюрократизацию в его работе.

Токаев здраво ссылается на ранее данные собственные поручения, причём уже достаточно давние, и спрашивает за их исполнение.

Такая ситуация чиновничеству должна быть очень неприятной: президент не только даёт поручения, но и контролирует их исполнение. Практически все вопросы постоянно мониторятся его администрацией и у Касым-Жомарта ТОКАЕВА есть полная и исчерпывающая картина.

При этом президент не просто «троллит» министров, но и корректно указывает на пути и сроки решения проблем.

Очевидно, что его интересует не просто скальп того или иного министра или акима, а результат.

Петр СВОИК – «Государство — это ответственность» — На расширенном заседании правительства президент раскритиковал министров за сахар и цифровизацию. А за что вообще отвечает правительство?

Про “слышащее государство” мы уже слышали, поговорим об ответственном государстве, которое хоть за что-то должно отвечать. В предыдущей жизни государство пыталось отвечать за все, на парткомах обсуж­дались даже супружеские измены. А последние три десятилетия мы живем в обратно симметричном мире. В личную жизнь граждан государство не лезет нисколечко, даже где, казалось бы, могло и должно.

К примеру, есть такая потребность у человека: отложить временно свободную денежку, да чтобы накопить побольше, да чтобы в случае чего детям-внукам осталось и чтобы абсолютно надеж­но. Или, наоборот, где бы перехватить в долг, да чтобы было доступно и чтобы не драли три шкуры. Согласитесь, уважающее собственных граждан государство, к тому же записавшее про себя в Конституцию, что оно социальное, должно бы взять на себя такую заботу, соединив ее (это наша подсказка) с накопительной пенсионной системой.

Но все наоборот: услуга по сбережению накоплений и кредитованию населения целиком отдана в рынок, и банкиры делают богатую прибыль даже на тотальной бедности населения, вынуждающей людей влезать в долги. И то же про ЕНПФ: государство, своей волей постановившее отбирать у легально работающих ежемесячную десятину с зарплаты, отдает прокручивать будущие пенсии финансовым спекулянтам, богатеющим на этом без пользы для страны и общества.

В экономике же государство, это оно само про себя так говорит, — плохой менеджер. Государство — плохой управляющий, это совершенно официальный лозунг, из которого вытекает и официальная политика: все отдать в рынок, приватизировать и дерегулировать. Только не подумайте, что государство, признав себя плохим предпринимателем, самоустранилось от экономики. Наоборот, вся деятельность правительства в целом и каждого отдельного ведомства, всех госхолдингов, нацкомпаний и “институтов развития”, всей акимовской вертикали — это сплошное и непрерывное вмешательство в экономику на предмет того, чтобы заработал рынок и его “невидимая рука” порешала бы все экономические и социальные вопросы. А рынок… не работает.

Виктор ВЕРК – «Птицы высокого пролета» — Случившееся в прошлый четверг расширенное заседание правительства под управлением президента стало прямо-таки выдающимся для летнего штиля событием — особенно после предупредительного «выстрела» Касым-Жомарта ТОКАЕВА: «К осени, вероятно, придется принимать кадровые решения. Понятно, что это очень необходимо в случае особого кризиса».

Хотя весь смысл — не особо, кстати, закамуфлированный президентом — его спича вполне логично предполагал бы молниеносную отправку Кабмина на хутор бабочек ловить.

В самом деле, если внимательно прослушать все сказанное президентом, то нетрудно убедиться: ни одно из ключевых его поручений, данных за последнее время, не выполнено должным образом, а к некоторым подчиненные премьера Алихана СМАИЛОВА не приступали вовсе.

«Более двух лет назад (! — Авт.) я давал поручение запустить Национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров. Правительство заволокитило его исполнение. Планы и публичные заявления остались на бумаге. Проекты строительства оптово-распределительных центров по схеме ГЧП совместно с крупными предпринимателями не реализованы».

Последнее признание выглядит особенно убийственным. Ведь об этих самых «товаропроводах» еще в пандемийном 2020-м со всех возможных трибун твердили, как о спасительной панацее — мол, они, родимые, позволят убрать посредников, а значит — снизить конечную цену на прилавке. Ура, вперед, даешь товаропровОд! И что же в итоге? А ничего, кроме почти 20-процентной инфляции в среднем по продовольственной группе товаров. Отдадим должное Касым-Жомарту Кемелевичу, публично огласившему еще одну чудовищную цифру: цены на отдельные продукты подскочили сразу на 80 процентов! И что же противопоставил этому родной Кабмин? Как всегда, ничего.

Здорово, конечно, что власть, наконец, открыто признала фактически полный провал в обеспечении продовольственной безопасности. Но одними выговорами в этой ситуации едва ли спасешься. Как говаривал грибоедовский Репетилов, «радикальные потребны тут лекарства». Какие? Прежде всего, политическая воля — во-первых строках добиваться пересмотра некоторых принципов того самого ЕАЭС. И вообще, разве правительство, не отстоявшее, по признанию самого президента, интересы своей страны, не подлежит немедленной отставке?

А чего стоит «катастрофическая» — опять же, по словам самого президента! — картина в финансовом секторе?! Глава государства абсолютно прав, говоря о катастрофе для развития экономики. Но как предотвратить эту катастрофу? У Кабмина, похоже, нет ответа. Иначе спичрайтеры главы государства вложили бы в его уста конкретный рецепт, а не повторяемые из года в год мантры о «необходимости Национальному банку, Агентству по регулированию финансовых рынков совместно с правительством выработать дополнительные рычаги и стимулы для вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики». Что за рычаги? Какие стимулы?

Айгуль ТУЛЕКБАЕВА — «Политолог: Вопрос об отставке кабмина этой осенью будет стоять достаточно остро» — Сохранят ли министры свои посты этой осенью, что мешает реформам Токаева — об этом и другом в интервью inbusiness.kz с политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подверг жесткой критике правительство, выступая на расширенном заседании в четверг, 14 июля. Что может означать риторика главы государства и трансформируется ли она в кадровые перестановки? Об этом и многом другом корреспондент inbusiness.kz расспросил политолога, автора биографического сборника «Кто есть кто в Казахстане» Данияра Ашимбаева.

— Если посмотреть на сегодняшнее выступление президента, то можно сказать, что «тройка» — это даже завышенная оценка. Президент разругал правительство практически по всем направлениям: это и борьба с инфляцией, отсутствие инвестиционных проектов. Президент говорил об угрозе дефицита продуктов питания, нефтепродуктов, газа. Добрых слов практически не прозвучало, объявлено три выговора и одно предупреждение. По сути, получается, что те вопросы, которые он ставил в первом квартале, во втором, во многом, остались невыполненными.

Глава государства употребил термины «забалтывание» и «бюрократизация» и отметил нашу извечную проблему – высокий уровень коррумпированности и неэффективности. На данный момент видно, что правительство особенно не заморачивается по решению основных вопросов, ни системно, ни стратегически. Президент, конечно, дал небольшой срок – до осени разобраться, но мы понимаем, что нынешний кабинет министров до осени навряд ли с этим разберется. Поэтому я думаю, что вопрос об отставке в сентябре-октябре будет уже стоять достаточно остро…

Если мы посмотрим многочисленные послания Нурсултана Абишевича народу Казахстана, то мы увидим, что там практически были одни и те же вопросы — снятие адмбарьеров, повышение инвестиционной привлекательности страны и регионов, борьба с инфляцией, поддержка МСБ, борьба с безработицей. Эти вопросы перетекали из послания в послание. Госаппарат вместо того, чтобы заниматься работой по их воплощению, организовывал что угодно — конференции, флешмобы… Отдачи не было. То же касается и нынешнего состава. Они способны забалтывать любую проблему, но профессионально решать ее не в состоянии. Конечно, здесь проблема не только кадровая, но и системная. У нас постоянно меняются базовые законы, регулярно правятся бюджетные программы, нет отчетности и общественного контроля. Когда государство само часто меняет собственные планы и правила игры, понятно, что ни о какой работе, ориентированной на результат, речи нет. Помимо кадровых вопросов надо решать вопросы с организацией системы госуправления.

Сергей КОЗЛОВ – «Кабмин замедленного действия» — Президент Токаев на днях провёл расширенное заседание правительства, что стало, несомненно, информационным хитом. Любопытно, с чего глава государства начал своё выступление, – с того, что его поручение запустить национальную товаропроводящую систему с сетью оптово-распределительных центров, которое прозвучало более двух лет тому назад, не выполнено. Это очень нескромно, но не могу не констатировать, что это поручение просто не может быть выполнено нашей славной бюрократией, мы сказали сразу же, два года тому назад. И объяснили почему. Ну а в целом, если говорить о речи президента, то некото рые фразы из неё впечатляют. На первый взгляд звучат они как бы привычно, однако в нынешней нашей ситуации – пугающе. «Регулярно выявляются факты бюджетных хищений», «Акимы утратили контроль за расходованием государственных средств», «Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики – 40%. Факты спекуляции, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита – это далеко не полный перечень нарушений». Но одно место всё-таки хотелось бы выделить особо: «В условиях сложной международной обстановки многократно возрастает актуальность продовольственной безопасности. Рост мировых цен на продукты питания уже достиг 34%. Цена пшеницы выросла на 47%, круп – на 18%». Вопрос: а нам-то что? Населения у нас около 20 миллионов, зерна, казалось бы, собираем с лихвой, да и других сельхозкультур тоже. Или не собираем? Или что-то в нашем агрохозяйстве всё-таки не так? Не могу остановиться, читаю президента: «На этом фоне в Казахстане наблюдается замедление темпов роста сельхозпроизводства. Производство сливочного масла сократилось на 12%, обработанного молока – на 7,5%, сахара – на 5,5%, сыров – на 3%. В то же время объемы импорта выросли на 22%. В частности, ввоз молока увеличился на 17%». Ого! Или я слишком эмоционален?

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