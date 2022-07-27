В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды 27.07.2022 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 217 0 Инженер-экономист Владимир Малишевский о безразличии государственных органов к продовольственной безопасности дачников Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Алматы перекроют часть улиц в Алмалинском и Бостандыкском районах В Турксибском районе Алматы отключат горячую воду Многопрофильную больницу построят в Алатауском районе Алматы Каракалпакстан – это очередной сигнал элитам Центральной Азии В тисках олимпийских колец