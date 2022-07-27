Война Миров. Лиз Трасс и невыученные уроки географии

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Деградация западных элит продолжается

Европейских политиков продолжают менять прямо на переправе. Сейчас не важно, что «переправа» была создана ими же самими, хоть и при активной «помощи» США. Поскольку процесс еще в самом разгаре, то трудно сказать наверняка к чему приведет ротация в высших политических эшелонах. Либо это системный кризис элит и на смену одним некомпетентным кадрам приходят еще менее полноценные, либо это поиск лидеров, способных функционировать в новых (синоним слова «неблагоприятных») условиях.

Лиз Трасс – это первый документально установленный министр иностранных дел Великобритании, который плохо знает географию. Для западных элит уже привычно, когда с географией не дружат президенты или премьер-министры. Но для них есть послабление, поскольку глава исполнительной власти окружен командой, в которой каждый профильный министр – по идее – хорошо погружен в свой фронт работ. А вот когда глава МИД путается в базовых функциональных вещах своей деятельности, да еще такой знаковой во всех отношениях страны как Великобритания, то это свидетельствует об общем нездоровье руководящих кадров.

Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. (Фото/Getty Images)

Вообще-то в настоящее время г-жа Трасс борется за пост премьер-министра от консервативной партии. Если все пройдет в штатном режиме, то 5 сентября у Лондона появится новый глава кабинета министров вместо Бориса Джонсона, который теперь находится в статусе «исполняющего обязанности».

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Победа Лиз Трасс во внутрипартийной гонке будет свидетельствовать о том, что политическая система Соединенного королевства вошла в кризисный штопор. Как работает такая модель хорошо видно на примере позднего Советского Союза, где каждая новая генерация высших управленцев была слабее предыдущей и все в конечном итоге пришло к упадку и распаду.

Для сохранения СССР требовалось, чтобы управляющая структура (в данном случае высшая власть) была сложнее управляемой структуры (советское общество). А при Михаиле Горбачеве, который остается загадкой кем он был больше – дураком или предателем – кадровая неполноценность правящей верхушки вошла в гибельный диссонанс с государством, где сложная экономика, масса социальных и культурных феноменов, большой накопленный багаж различных противоречий. Плюс внешняя игра на перехват управления. Все вместе привело к концу «Империи зла», а оставшиеся от нее блоки, резко упростившись, пошли каждый своим путем.

Первым тревожным звонком для Лондона стал Дэвид Кэмерон. В Казахстане он запомнился тем, что в пору своей молодости занимался сексом с головой свиньи (у английской «золотой молодежи» свои ритуалы и обряды). Кстати, ни один журналист в РК не смог найти фактов, чтобы хоть какой-нибудь местный министр или аким занимался бы подобным с головой мертвого барана.

Г-н Кэмерон задумал голосование по брекситу как форму торга с Брюсселем – центром бюрократии Евросоюза. Как утверждают осведомленные источники, вариант, при котором избиратели могут сказать выходу из ЕС «да» вообще не рассматривался. А в силу возраста Лиз Трасс – это уже следующее поколение дегенератов. У главы дипломатии Альбиона проблемы не только с географией, но и с логикой. На переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, г-жа Трасс пыталась объяснить коллеге, что закупая у Российской Федерации нефть Дели финансирует войну на Украине. Индийский дипломат на это ответил, что покупая российский газ Великобритания точно так же снабжает Москву ресурсами.

Если же в борьбе за пост премьера побеждает Риши Сунак, то значит правящий класс Великобритании не разучился заниматься сложными проектами. Нынешний британский канцлер казначейства родился в Саутгемптоне, однако его родители перебрались в Великобританию из Восточной Африки, а бабушки и дедушки жили в Индии. По вероисповеданию г-н Сунак индуист.

Риши Сунак

Риши СУНАК. (Фото: telegraphindia.com/File picture)

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Избрание Риши Сунака будет означать, что курс на возрождение Британской империи в новых условиях остается в силе. Премьер-министр с индийскими корнями – это в первую очередь символ. Он будет призван улучшить отношения с Индией, которую Лондон, Вашингтон и Канберра пока безуспешно пытаются втянуть в блок Аукус.

Системная проблема, в данном случае мы имеем в виду управленческие элиты, не приходит в одиночку – на то она и системная. «Санкции из ада» против России строились на том, что объединенная экономика Европейского союза и Великобритании много больше российской, а потому экономическая война пройдет разрушительно для РФ и умеренно болезненно для Европы.

Заметное падение уровня жизни и остановка производств (в Германии 16% промышленных предприятий остановлены либо сократили выпуск продукции) показали, что в ситуации гибридной войны нужно сравнивать экономики не вообще, а только их реальные сектора. Получилось, что деривативы, криптовалюты и даже сектор услуг имеют куда меньшую значимость, чем собственно производственные активы. В этом одна из причин, почему картина выстроилась следующая: больше всего от войны на территории Украины потерял Киев, потом Евросоюз, а только затем Россия. США потеряли еще меньше, а Китай оказался главным выгодополучателем конфликта Кремля с коллективным Западом.

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Ряд моментов со стороны европейских элитариев оказался непросчитанным в стиле а-ля Кэмерон. Швейцария, например, где были заморожены счета многих россиян, в режиме нон-стоп теряет миллиард за миллиардом деньги в своих банках, которые выводятся в другие юрисдикции. В Швейцарии мощная инженерная школа, однако именно крупные деньги больших людей являлись основой благосостояния этой горной конфедерации. На вывод финансовых активов Берн накладывает разнообразные ограничения, но они все равно продолжают утекать – репутация потеряна.

Высокопоставленные европейские политики и чиновники не могут предложить гражданам позитивную картину будущего. Мейн-стрим советов от высших бюрократов населению сводится к предложениям меньше есть мяса, экономить электричество, газ, воду, тепло, лучше кутаться в холодных помещениях. При этом «зеленая повестка» официально никуда не делась. За каждую тонну углекислого газа предприятия Евросоюза должны оплачивать тариф, установленный в 2021 году.

Именно «зеленая экономика», сопутствующие ей пропаганда и административные действия Брюсселя в свое время привели к оттоку инвестиций из сферы традиционной энергетики. Как результат, сегодня цены поднимаются не только на газ, но и на нефть со всем исходящим из нее спектром продуктов, уголь и дрова.

Попытки принудительно навязать всем странам ЕС сокращение потребления «голубого топлива» на 15% уже вызвали отказ со стороны правительств шести государств. Первыми спрыгнули Испания и Португалия, где жара требует кондиционеров.

Недоговороспособность общеевропейской бюрократии ярко проявила на себя переговорах с Катаром. В качестве просителя здесь выступал Брюссель, поскольку у Дохи проблем со сбытом СПГ нет – только газовозы отправляй. Однако переговорщики от ЕС еще и настаивали на собственных условиях, то есть требовали от Катара краткосрочных контрактов. Получив отказ на свое предложение по 20-летнему договору, катарцы пожелали гостям всего хорошего и на этом распрощались.

Пока вменяемость на общеевропейском поле демонстрирует в первую очередь Венгрия. Будапешт отказывается от заманчивой идеи назло Владимиру Путину отморозить себе уши, что вызывает неподдельный интерес к фигуре Виктора Орбана. Конспирологи даже заговорили о воссоздании Австро-Венгрии. Сама по себе Венгрия в нынешних границах слишком мала, чтобы проецировать здоровую повестку на сопредельную территорию. Но если австрийские элиты (считаются гораздо рациональнее и смелее немецких) и венгерские договорятся, то Вена резко наберет в своем геополитическом весе. Ну а пока еще не исчезла интрига более умные или более глупые кадры придут на смену сдающим свои позиции европейским элитариям образца лета 2022 года.

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© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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