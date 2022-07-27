Война Миров. Лиз Трасс и невыученные уроки географии

Деградация западных элит продолжается

Европейских политиков продолжают менять прямо на переправе. Сейчас не важно, что «переправа» была создана ими же самими, хоть и при активной «помощи» США. Поскольку процесс еще в самом разгаре, то трудно сказать наверняка к чему приведет ротация в высших политических эшелонах. Либо это системный кризис элит и на смену одним некомпетентным кадрам приходят еще менее полноценные, либо это поиск лидеров, способных функционировать в новых (синоним слова «неблагоприятных») условиях.

Лиз Трасс – это первый документально установленный министр иностранных дел Великобритании, который плохо знает географию. Для западных элит уже привычно, когда с географией не дружат президенты или премьер-министры. Но для них есть послабление, поскольку глава исполнительной власти окружен командой, в которой каждый профильный министр – по идее – хорошо погружен в свой фронт работ. А вот когда глава МИД путается в базовых функциональных вещах своей деятельности, да еще такой знаковой во всех отношениях страны как Великобритания, то это свидетельствует об общем нездоровье руководящих кадров.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. (Фото/Getty Images)

Вообще-то в настоящее время г-жа Трасс борется за пост премьер-министра от консервативной партии. Если все пройдет в штатном режиме, то 5 сентября у Лондона появится новый глава кабинета министров вместо Бориса Джонсона, который теперь находится в статусе «исполняющего обязанности».

Победа Лиз Трасс во внутрипартийной гонке будет свидетельствовать о том, что политическая система Соединенного королевства вошла в кризисный штопор. Как работает такая модель хорошо видно на примере позднего Советского Союза, где каждая новая генерация высших управленцев была слабее предыдущей и все в конечном итоге пришло к упадку и распаду.

Для сохранения СССР требовалось, чтобы управляющая структура (в данном случае высшая власть) была сложнее управляемой структуры (советское общество). А при Михаиле Горбачеве, который остается загадкой кем он был больше – дураком или предателем – кадровая неполноценность правящей верхушки вошла в гибельный диссонанс с государством, где сложная экономика, масса социальных и культурных феноменов, большой накопленный багаж различных противоречий. Плюс внешняя игра на перехват управления. Все вместе привело к концу «Империи зла», а оставшиеся от нее блоки, резко упростившись, пошли каждый своим путем.

Первым тревожным звонком для Лондона стал Дэвид Кэмерон. В Казахстане он запомнился тем, что в пору своей молодости занимался сексом с головой свиньи (у английской «золотой молодежи» свои ритуалы и обряды). Кстати, ни один журналист в РК не смог найти фактов, чтобы хоть какой-нибудь местный министр или аким занимался бы подобным с головой мертвого барана.

Г-н Кэмерон задумал голосование по брекситу как форму торга с Брюсселем – центром бюрократии Евросоюза. Как утверждают осведомленные источники, вариант, при котором избиратели могут сказать выходу из ЕС «да» вообще не рассматривался. А в силу возраста Лиз Трасс – это уже следующее поколение дегенератов. У главы дипломатии Альбиона проблемы не только с географией, но и с логикой. На переговорах с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, г-жа Трасс пыталась объяснить коллеге, что закупая у Российской Федерации нефть Дели финансирует войну на Украине. Индийский дипломат на это ответил, что покупая российский газ Великобритания точно так же снабжает Москву ресурсами.

Если же в борьбе за пост премьера побеждает Риши Сунак, то значит правящий класс Великобритании не разучился заниматься сложными проектами. Нынешний британский канцлер казначейства родился в Саутгемптоне, однако его родители перебрались в Великобританию из Восточной Африки, а бабушки и дедушки жили в Индии. По вероисповеданию г-н Сунак индуист.

Риши СУНАК. (Фото: telegraphindia.com/File picture)

Избрание Риши Сунака будет означать, что курс на возрождение Британской империи в новых условиях остается в силе. Премьер-министр с индийскими корнями – это в первую очередь символ. Он будет призван улучшить отношения с Индией, которую Лондон, Вашингтон и Канберра пока безуспешно пытаются втянуть в блок Аукус.

Системная проблема, в данном случае мы имеем в виду управленческие элиты, не приходит в одиночку – на то она и системная. «Санкции из ада» против России строились на том, что объединенная экономика Европейского союза и Великобритании много больше российской, а потому экономическая война пройдет разрушительно для РФ и умеренно болезненно для Европы.

Заметное падение уровня жизни и остановка производств (в Германии 16% промышленных предприятий остановлены либо сократили выпуск продукции) показали, что в ситуации гибридной войны нужно сравнивать экономики не вообще, а только их реальные сектора. Получилось, что деривативы, криптовалюты и даже сектор услуг имеют куда меньшую значимость, чем собственно производственные активы. В этом одна из причин, почему картина выстроилась следующая: больше всего от войны на территории Украины потерял Киев, потом Евросоюз, а только затем Россия. США потеряли еще меньше, а Китай оказался главным выгодополучателем конфликта Кремля с коллективным Западом.

Ряд моментов со стороны европейских элитариев оказался непросчитанным в стиле а-ля Кэмерон. Швейцария, например, где были заморожены счета многих россиян, в режиме нон-стоп теряет миллиард за миллиардом деньги в своих банках, которые выводятся в другие юрисдикции. В Швейцарии мощная инженерная школа, однако именно крупные деньги больших людей являлись основой благосостояния этой горной конфедерации. На вывод финансовых активов Берн накладывает разнообразные ограничения, но они все равно продолжают утекать – репутация потеряна.

Высокопоставленные европейские политики и чиновники не могут предложить гражданам позитивную картину будущего. Мейн-стрим советов от высших бюрократов населению сводится к предложениям меньше есть мяса, экономить электричество, газ, воду, тепло, лучше кутаться в холодных помещениях. При этом «зеленая повестка» официально никуда не делась. За каждую тонну углекислого газа предприятия Евросоюза должны оплачивать тариф, установленный в 2021 году.

Именно «зеленая экономика», сопутствующие ей пропаганда и административные действия Брюсселя в свое время привели к оттоку инвестиций из сферы традиционной энергетики. Как результат, сегодня цены поднимаются не только на газ, но и на нефть со всем исходящим из нее спектром продуктов, уголь и дрова.

Попытки принудительно навязать всем странам ЕС сокращение потребления «голубого топлива» на 15% уже вызвали отказ со стороны правительств шести государств. Первыми спрыгнули Испания и Португалия, где жара требует кондиционеров.

Недоговороспособность общеевропейской бюрократии ярко проявила на себя переговорах с Катаром. В качестве просителя здесь выступал Брюссель, поскольку у Дохи проблем со сбытом СПГ нет – только газовозы отправляй. Однако переговорщики от ЕС еще и настаивали на собственных условиях, то есть требовали от Катара краткосрочных контрактов. Получив отказ на свое предложение по 20-летнему договору, катарцы пожелали гостям всего хорошего и на этом распрощались.

Пока вменяемость на общеевропейском поле демонстрирует в первую очередь Венгрия. Будапешт отказывается от заманчивой идеи назло Владимиру Путину отморозить себе уши, что вызывает неподдельный интерес к фигуре Виктора Орбана. Конспирологи даже заговорили о воссоздании Австро-Венгрии. Сама по себе Венгрия в нынешних границах слишком мала, чтобы проецировать здоровую повестку на сопредельную территорию. Но если австрийские элиты (считаются гораздо рациональнее и смелее немецких) и венгерские договорятся, то Вена резко наберет в своем геополитическом весе. Ну а пока еще не исчезла интрига более умные или более глупые кадры придут на смену сдающим свои позиции европейским элитариям образца лета 2022 года.

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