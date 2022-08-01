«Президент Казахстана вынужден искать опору среди центрально-азиатских государств и в мусульманском мире»

Сетевые СМИ о визитах Токаева

Лидия ПАРХОМЧИК, эксперт ИМЭП – «IV Консультативная встреча глав государств ЦА: новая страница в региональном сотрудничестве» — Состоявшаяся 21 июля 2022 года четвертая встреча в Чолпон-Ате в очередной раз подтвердила решимость сторон углублять конструктивный многосторонний политический диалог.

По итогам прошедших трех консультативных встреч глав «центральноазиатской пятерки» процессы регионального сближения приобрели устойчивый характер. При этом встреча в Кыргызстане дала старт важнейшим интеграционным инициативам в масштабе региона Центральной Азии.

Во-первых, был согласован Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.

В рамках консультативной встречи к договору присоединились Казахстан, Кыргызстана и Узбекистан. Планируется, что Таджикистан и Туркменистан подпишут документ после того, как завершат необходимые внутригосударственные процедуры.

Проект договора разработала казахстанская сторона, что в очередной раз показывает важность центральноазиатского вектора внешней политики для нашей страны.

В своем выступлении президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подчеркнул, что у региона Центральной Азии есть особая миссия — наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики

Именно поэтому странам региона принципиально важно оказывать друг другу всестороннюю поддержку в условиях возросших рисков глобальной безопасности. Подписанный на встрече исторический договор должен стать гарантом тесного взаимодействия государств Центральной Азии в целях укрепления мира и стабильности.

Во-вторых, был одобрен пакет документов в пятистороннем формате. Речь идет о «Дорожной карте» по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, а также о Региональной программе «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

Нужно отметить, что инициатива создания «Дорожной карты» была выдвинута еще в ходе третьей консультативной встречи в 2021 году. Документ должен позволить странам региона реализовать имеющийся потенциал сотрудничества.

В свою очередь Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов имеет своей целью повышение роли региона на мировой арене. Замкнутость на фиксированных географических границах может стать ограничивающим фактором для регионального взаимодействия.

«Полный текст выступления Президента РК на IV Консультативной встрече глав государств ЦА» — Уважаемые главы государств! Уважаемые участники встречи!

Прежде всего, выражаю глубокую признательность Президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нургожоевичу ЖАПАРОВУ за теплый прием, гостеприимство, прекрасную организацию мероприятия на живописном побережье Иссык-Куля. Наши Консультативные встречи стали важным фактором международной политики, они позволяют нам в доверительном ключе определять дальнейший вектор развития данного региона. В условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики наша встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам. Всестороннее сближение наших государств обусловлено велением времени и полностью отвечает коренным интересам братских народов. С момента проведения первой Консультативной встречи в Казахстане в 2018 году региональное сотрудничество неуклонно укрепляется по всем направлениям. На качественно новый уровень вышел межгосударственный политический диалог, задающий тон динамичному развитию отношений в духе подлинного добрососедства и союзничества.

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Глубоко символично, что его подписание состоится в год 30-летия установления межгосударственных дипломатических отношений между нашими странами. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве. Обеспечение устойчивого развития, стабильности и безопасности региона – общая задача, возлагающая на нас огромную ответственность перед будущими поколениями. Хочу заверить вас, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. И сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся. Они станут бесценным наследием для будущих поколений наших братских народов. Исходя из общих интересов, предлагаю сосредоточиться на решении следующих фундаментальных задач.

ПЕРВОЕ. Ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии. Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии…

ВТОРОЕ. Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе…

ТРЕТЬЕ. Актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия…

ЧЕТВЕРТОЕ. Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита. Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии на стыке России, Китая, Южной Азии, Ближнего Востока и Южного Кавказа. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут…

В ходе моего недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык…

ПЯТОЕ. Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря…

Куанышбек КАРИ – «Встреча несогласных. Как прошел саммит лидеров стран Центральной Азии?» — 20–21 июля в городе Чолпон-Ате на берегу Иссык-Куля состоялась 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Она прошла на фоне особой геополитической обстановки из-за вторжения России в Украину. Введение санкций против России, в результате которых сузились транспортные пути, побудило страны региона искать альтернативные варианты. До чего договорились президенты?

В Чолпон-Ате лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана встретились отдельно, президенты Таджикистана и Туркменистана присоединились к ним днем позже. По итогам встречи президенты первых трех стран подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Таджикистан и Туркменистан, как сообщалось, согласны с договором, но подпишут его «после завершения внутригосударственных процедур в их странах».

Представитель министерства иностранных дел Кыргызстана Авазбек Атаханов попытался объяснить это тем, что документ был разработан в короткие сроки. Однако перед встречей особо отмечалась позиция Туркменистана и Узбекистана, выразивших готовность подписать этот документ.

На границе между Таджикистаном и Кыргызстаном время от времени происходят столкновения, часто вооруженные, в результате которых гибнут люди. Поэтому задержка Таджикистаном подписания этого документа может быть обусловлена определенными условиями соглашения.

Нежелание Сердара Бердымухамедова, главы Туркменистана, ставшего президентом только в этом году, подписывать договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве может быть связано с тем, что Бердымухамедов-старший продолжает оставаться у власти. И хотя в этом году Гурбангулы Бердымухамедов «сложил» полномочия президента, он остается председателем верхней палаты парламента — Халк Маслахаты (Народного совета). Согласно изменениям в недавно принятой Конституции Туркменистана, экс-президенты остаются постоянными членами верхней палаты.

Первая консультативная встреча лидеров стран ЦА состоялась 15 марта 2018 года в столице Казахстана. Такие встречи предложил проводить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Стоит отметить, что не все региональные лидеры участвовали в первой встрече. Туркменистан направил делегацию во главе со спикером парламента Акджой Нурбердыевой.

Тогда сразу же был нарушен порядок проведения встреч, которые традиционно намеревались проводить накануне праздника Наурыз, общего для жителей региона праздника. На встрече, состоявшейся в Ташкенте 29 ноября 2019 года, особым был состав ее участников. Вместо президента Касым-Жомарта Токаева в ней от имени Казахстана участвовал бывший президент Нурсултан Назарбаев — как «первый президент Казахстана — елбасы».

Третий саммит планировалось провести в Кыргызстане в 2020 году, однако встречу перенесли из-за смены власти в этой стране и пандемии коронавируса. Позже по предложению бывшего тогда президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова консультативная встреча лидеров стран ЦА была проведена 6 августа 2020 года в зоне отдыха «Аваза» на побережье Каспийского моря. Она была приурочена к 30-летию независимости стран Центральной Азии.

На состоявшейся в Кыргызстане встрече эстафету саммита передали Таджикистану. На саммите на берегу Иссык-Куля было отмечено, что эта встреча совпала с 30-летием установления дипломатических отношений между странами региона…

В этом году встреча прошла в атмосфере особой геополитической обстановки. Война России с Украиной и поддержка Россией сепаратистских образований были экономически, социально и политически болезненными для ее союзников в ЦА. Введение санкций против России, в результате которых были сужены транспортные пути, побудило страны региона искать альтернативные варианты. Участие стран региона в строительстве железных дорог Китай — Кыргызстан — Узбекистан, Мазари-Шариф — Кабул — Пешевар, эффективное использование железной дороги Казахстан — Туркменистан — Иран, которая не работает в полную силу, и развитие транспортного коридора через Индию и Китай также обсуждались на встрече. Было сказано, что Казахстан активно начал развивать Транскаспийский транспортный маршрут.

На встрече говорилось о борьбе с экстремизмом и терроризмом, совместном противодействии новым конфликтам и угрозам, важности позитивного использования трансграничных рек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что если представители таких стран, как Россия и Китай, граничащих с регионом, будут участвовать в качестве гостей в такой встрече глав государств ЦА, то это будет полезным для стран региона.

Амиржан КОСАНОВ – «Поиски утраченного времени» — Президент Казахстана вынужден искать опору среди центрально-азиатских государств и в мусульманском мире.

Токаев в последнее время зачастил зарубеж. Оно и понятно: рушится привычная архитектура мира, происходят тектонические сдвиги устоявшихся геополитических плит, смещаются традиционные мировые центры принятия решений, в касту избранных образовалась внушительная очередь из дерзких стран, не желающих быть статистами, появляются новые региональные центры влияния. И, естественно, Казахстану тоже хотелось бы занять свое место под солнцем международной политики, попутно пожиная плоды своей многовекторности и внешней толерантности. Да и президент-дипломат, как видно из видеоотчетов этих визитов, чувствует себя за рубежом достаточно комфортно.

В Кыргызстане состоялась 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Казалось бы рядовое, ротационное мероприятие. Но у нынешней встречи — свои специфические особенности.

Во-первых, она проходила во время, когда не только наши страны, но и весь мир переживает, пожалуй, один из критических периодов в современной истории: перманентный и непрекращающийся мировой кризис, пандемические ограничения, повлиявшие на экономику, последствия войны России против Украины.

В такие моменты преодолевать возникающие трудности легче сообща . Поэтому активизация интеграционных процессов от Каспия до Алтая, и от Сары- Арки до Памира крайне важна. Тем более, что здесь много возможностей для кооперации и реализации совместных проектов, через региональное разделения труда. Такая кооперация способствовала бы углублению интеграционных процессов, избавила бы правящие круги от местничества.

Но не надо забывать и казахскую мудрость: «ортақ өгізден оңаша бұзау артық» («лучше свой теленок, чем общий бык»). Как бы пафосно ни звучали призывы к объединению усилий, национальные интересы всегда будут приоритетными: у каждого из президентов свой ядерный электорат, который требует решения, в первую очередь, внутренних проблем…

Хотя солидарность автократов в деле сохранения власти пока никто не отменял: в таких случаях у них чувство локтя срабатывает мгновенно и они готовы сразу прийти на помощь друг другу.

Хотелось бы, чтобы новое поколение президентов региона не культивировало дурные традиции своих предшественников. Хотя вирус авторитаризма всепроникающ и универсален.

Поэтому подобные международные форумы (и встреча в Чолпон-Ате — не исключение) зачастую носят декларативный характер, ограничиваясь общими фразами о необходимости многосторонних контактов…

Интересным и достаточно интригующим был визит нашего президента в Саудовскую Аравию (СА). В интриге был заложен американо-российский подтекст…

Конечно, Казахстан, как и другие страны, озабочен сейчас привлечением инвестиций в обескровленную перманентными кризисами и алчностью клана елбасы казахстанскую экономику.

Через два года очередные президентские выборы и Токаеву придется отчитываться о проделанной работе, в том числе и по экономическому росту. Поэтому он сейчас в поисках утраченных за эти годы разного рода ресурсов. Пока же серьезного наплыва иностранных инвесторов в Казахстан не наблюдается. А Саудовская Аравия имеет практически безграничные инвестиционные возможности.

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