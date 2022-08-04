Последний шанс спасти уникальное здание аэропорта 04.08.2022 09:00 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Общество 1190 0 Архитекторы Эмина Кужамуратова и Айдын Акбай о необходимости сохранения здания аэропорта Алматы 1936 года постройки, как уникального памятника архитектуры Похожие материалы: Генпрокуратура раскрыла детали захвата аэропорта Актобе Определены поставщики земельных участков под здание генконсульства США в Алматы Здание шымкентского жд-вокзала намерены передать в доверительное управление Не все двери открыты для туристов В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды