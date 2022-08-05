Казахстан застроили финансовыми пирамидами 05.08.2022 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 558 0 Финансист Серик Уалиханов о том, что 98 % схем привлечения денег у граждан – мошеннические, а законное привлечение денежных средств определяется наличием бизнеса Посмотреть на RuTube Похожие материалы: В Новый Казахстан со старыми медалями В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды Мошенничество: схемы старые, технологии новые Нравственный потенциал не измеряется отношением к мультфильму Воровать можно, но прятать уже негде