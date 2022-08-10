Застройка точечная, а коррупция – масштабная 10.08.2022 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Общество 682 0 Участник группы «STOP застройке» Мурат Касенов и депутат маслихата Алматы от НПК Талгат Мухаметгалиев о вопиющих нарушениях в строительстве Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Основной проблемой Бостандыкского района остается массовая и точечная застройка – Досаев В Бостандыкском районе Алматы нет поливной воды Не все двери открыты для туристов Мошенничество: схемы старые, технологии новые Нравственный потенциал не измеряется отношением к мультфильму