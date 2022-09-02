Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным 02.09.2022 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 128 0 Медиа-эксперт Джанибек Сулеев о неконтролируемом общественном «горении» вне специально отведенного очага Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Президенты меняются, традиции остаются Широта полномочий нотариусов и опасна, и вредна Токаев одобрил доотправку 2,6 млрд кубометров газа «Тенгизшевройл» на рынок Казахстана Ряд документов подписали Казахстан и Азербайджан в рамках встречи Токаева и Алиева Токаев потребовал от силовиков прекратить популистские меры по снижению цен