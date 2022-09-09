Перед государством стоит задача не «разделять и властвовать», а «объединить и сохранить» 09.09.2022 13:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 1491 0 Председатель общественного объединения «Разум life» Марина Таргакова о том, что система заботы должна быть выстроена на государственном уровне Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Проект диагностического центра пока остаётся мечтой Президенты меняются, традиции остаются Виртуальный пожар языковой повестки не должен стать реальным «Распределитель» от президента Токаева Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2