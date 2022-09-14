«Трансформация фонда «Самрук-Казына»: реальность или миф?». «Инфляция в Казахстане выросла больше, чем ожидали даже сами власти». «Любая реформа начинается с того, чтобы накормить и напоить свой народ»

Сетевой Казахстан 14 сентября 2022г.

TIME . KZ . «Срочная коллизия» — У Конституционного совета не много времени, чтобы поставить точку над “i” в вопросе, сколько может править будущий новоизбранный глава государства. В Казахстане набирает обороты новый политический сезон. Его катализатором несомненно выступило заявление главы государства о необходимости проведения досрочных президентских выборов и его предложение ограничить срок пребывания одного лица на высшем государственном посту семью годами, не более. Вроде бы все понятно. Но в политической элите и экспертной среде возникли вопросы. В них поручено разбираться Конституционному совету.

«Это всерьёз и надолго?» — Инфляция в Казахстане выросла больше, чем ожидали даже сами власти. В этом признались представители Национального банка на заседании правительства. Как рассказал зампред Нацбанка Акылжан БАЙМАГАМБЕТОВ, инфляция за прошедший месяц в Казахстане остается высокой — 3,7 процента, а годовая достигла уже 16,1 процента.

QMONITOR . KZ . «Прервать паузу… Что сулит визит Си Цзиньпина в Казахстан?» — В ближайшие дни в Казахстане пройдут события, способные привлечь внимание мировых СМИ. Одно из них – визит председателя КНР, который состоится в самый разгар геополитического кризиса, охватившего планету. В этой связи мы решили снова пригласить к разговору директора Центра изучения Китая и Центральной Азии «Синопсис» Руслана ИЗИМОВА, чтобы спрогнозировать, с чем конкретно едет к нам китайский лидер, а также понять, как развиваются отношения Казахстана с большим соседом.

«Пенсионная ноша: утяжелит ли ее «заморозка» возраста выхода на заслуженный отдых?» — Инициативу главы государства по «заморозке» возраста выхода на пенсию можно рассматривать как ответную реакцию на прокатившуюся по стране волну митингов за снижение этого «порога», как предложение, содержащее в себе некий компромисс. Некоторые участники тех акций называют его выверенным, логичным и справедливым. Однако не всё так однозначно. Президент, по сути, обозначил только вектор, и теперь дело за правительством – именно ему предстоит наполнить озвученную инициативу конкретными мерами поддержки. Это необходимо для того, чтобы она не была дезавуирована или девальвирована. А такая вероятность, как считают эксперты, существует.

EXK . KZ . «Домбра, демократия, смертная казнь: о чем говорил Папа Римский» — Прибыв в Нур-Султан с государственным визитом, Папа Римский Франциск I выступил перед представителями казахстанского общества. Выступление понтифика открыл Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, поблагодаривший главу католической церкви за исторический визит, передает Экспресс К. После этого слово взял Папа Римский. Интересно, что в своей речи он неоднократно упоминал домбру как символ гармонии.

TURANPRESS . KZ . «Какое будущее ждет отношения Казахстана и России?» — Казахстан и Россию соединяет самая длинная сухопутная граница в мире, а также множество политических, экономических и социальных связей. Политолог, ранее директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Булат СУЛТАНОВ уверен, что наша страна должна сохранять многовекторную, прагматичную политику.

VLAST.KZ . «Тихий атом» — Тема строительства АЭС в Казахстане кажется бесконечной – о ней говорят пару десятков лет, а суть заявлений регулярно меняется. Еще в 2019-м только что избранный президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ предлагал тему АЭС «закрыть», но спустя два года сам ее и поднял, заявив, что без строительства станции стране никак не обойтись. К лету этого году власти Казахстана заявили, что АЭС будет построена в поселке Улкен на берегу Балхаша в густонаселенной юго-восточной части Казахстана.

EXCLUSIVE . KZ . «Полюбят ли рейтинговые агентства Жана Казахстан?» — S&P Global Ratings начало масштабный пересмотр рейтингов казахстанских компаний. Вслед за изменением прогноза по суверенному рейтингу Казахстана на «Негативный» настала очередь квазигосударственного сектора.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Трансформация фонда «Самрук-Казына»: реальность или миф?» — Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» уже давно стал отдельной крепостью в экономике страны. Что происходило за его стенами, в какую сумму обходилось содержание его топ-менеджмента, по какому принципу назначались руководители. Все это для казахстанцев – большая загадка и тайна за семью печатями. Однако в скором времени это останется в прошлом. По заявлению Президента, фонд должен трансформироваться в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. А в качестве соинвестора «Самрук-Казына» теперь будет участвовать только в критически значимых проектах, которые будут определяться Президентом. Что все это значит, ждут ли фонд большие перемены…

INFORMBURO . KZ . «Эксперт: Любая реформа начинается с того, чтобы накормить и напоить свой народ» — Без развития внутреннего производства и структурных изменений экономика страны останется уязвимой перед внешними факторами, считает экономист Магбат СПАНОВ — Санкции против России лишь усилили тренды зависимости казахстанской экономики от импорта, в частности российского. Товары из соседней страны занимают 40% всего казахстанского импорта, а 80% доли импорта из РФ занимают жизненно важные товары. С укреплением рубля импорт российских товаров обходится всё дороже для местных предпринимателей, что влияет на удорожание для конечного покупателя.

365 INFO . KZ . «Как решить проблему нехватки общежитий в Алматы?» — По мнению политолога Данияра АШИМБАЕВА, основная проблема сейчас в том, что большинство вузов находятся в центре города и их жилищный фонд ограничен теми общежитиями, которые достались им еще с советских времен.

IA — CENTR . RU . «Юрицын: «Теперь посол иностранного государства может дать интервью блогеру»» — Ia-centr.ru продолжает цикл интервью с ведущими журналистами #Казахстан’а. О тектонических изменениях в работе СМИ, уникальности Казнета и тесной связи журналистики с политикой и общественной жизнью рассказал Владислав ЮРИЦЫН, политический обозреватель «Zonakz.net».

KURSIV MEDIA . «Доходы гостиничного бизнеса в Казахстане выросли на 52% за счет туристов» — Прошедший туристический сезон стал более прибыльным для владельцев гостиниц и отелей Казахстана. За полгода бизнесмены в этой сфере заработали вполовину больше, 67,7 млрд тенге (без учета услуг по питанию) против 44,59 млрд в первом полугодии 2021-го. Этого удалось достичь за счет притока туристов.

AZATTYQ . ORG . ««Если человек борется за что-то хорошее, оно когда-нибудь наступит». Фильм Адильхана Ержанова отмечен призом в Венеции» — Фильм «Голиаф» казахстанского режиссера Адильхана ЕРЖАНОВА отмечен призом независимой кинокритики в программе «Горизонты экстра» Венецианского кинофестиваля. Премьера картины состоялась 8 сентября.

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