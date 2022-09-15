Что волнует душу казаха в середине сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

«И русскоязычные казахи должны перейти на латиницу» — «И русскоязычные казахи должны перейти на латиницу!», — материал с таким названием опубликовали на странице газеты Abai.kz. Автор этого материала Абил-Серик Алиакбар пишет, что казахское общество в нынешнее время разделено на два сообщества. Никто не будет заставлять русскоязычных казахов учить родной язык, но принимая новый алфавит мы должны предотвратить разделение общества по алфавиту.

По данным Абил-Серика Алиакбара, на сегодняшний день 80 процентов учеников русских школ составляют этнические казахи. Если показатель русскоязычных учеников составляет 30 процентов из общего количества детей, то 20–25 процентов этих учеников казахские дети. По мнению автора, при создании условии для обучения остальным 5–10 процентам детей на кириллице Россия будет молчать, а для казахов, желающих получать образование на русском языке, должны создать условия для получения ими образования на латинице.

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«Давайте на этом завершим дело Назарбаева и создание культа личности Назарбаева!», — такой призыв Нурлана Аубакира опубликовали на странице интернет-издания Adyrna.kz. Автор предлагает завершить все эти дела до конца 2022 года и начать историю Нового Казахстана. Для этого, по его мнению, необходимо будет переименовать названия улиц, названных в честь Назарбаева.

Автор материала Нурлан Аубакир предлагает до конца этого года провести деназарабаевизацию. В противном случае этот процесс может занять около десяти лет. По мнению автора это идеи, все улицы в областных центрах, названных в честь Назарбаева, необходимо будет переименовать в «Азаттық», «Тәуелсіздік» (с казахского языка «Свобода», «Независимость» — прим. SPIK.kz). Из гимна страны убрать корректировки, внесенные Назарбаевым.

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Бывший депутат казахстанского парламента Бекболат Тлеухан против переименования Нур-Султана. Об этом он заявил в своем обращении, пишет газета Aikyn.kz. Свое обращение экс-депутат опубликовал в социальных сетях.

Напомним, что в начале недели действующие депутаты Казахстана предложили вернуть столице страны, городу Нур-Султану, прежнее название Астана. Бывший депутат Бекболат Тлеухан считает, что переименование столицы будет большой ошибкой, потому что первый президент Нурсултан Назарбаев сделал многое для процветания молодой и независимой страны.

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«Казахские издания нуждаются в государственной поддержке», — материал с таким названием опубликовали на странице газеты Qazaquni.kz. В этом материале журналист и депутат Казбек Иса озвучил новому министру информации и общественного согласия Дархану Кыдырали чаяния и нужды казахских СМИ.

По словам журналиста Казбека Исы, нелегко приходится в нынешнее время периодическим изданиям на казахском языке. Потому что трудно распространять эти издания. Во время пандемии положение стало ухудшаться. Поэтому они несколько раз обращались к руководству страны.

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Виктор МАЙЛИН – «Кто кинет на выборах перчатку Токаеву?» — Срочно нужен крепкий кандидат на выборах! А он будет? Именно таким вопросом озаботились политический обозреватель старейшей казахскоязычной газеты «Жас Алаш» Жарас КЕМЕЛЖАН в статье «Ел басқарар ерлер қайда?!» – «Где мужи, которые в силах возглавить народ?». По его мнению-размышлению, предстоящие выборы имеют особую подоплеку. Народу интересны на это раз не сам факт выборов, не предвыборная суета и политические игры. Он после кровавых январских событий хочет знать – кто же кинет перчатку на предстоящих выборах действующему президенту?

Все выборы, в которых участвовал Первый Президент, потеряли всякую конкурентную интригу. Потому что все кандидаты были по сути дела «клоунами». Поэтому там не было того, что называется понятием «выбор». Но Токаев – это не Назарбаев. Его знают в мире, он известный в мировой дипломатии человек. Ему уже нельзя соревноваться с «клоунами».

В общественном мнении уже пошли первые прикидки и уже толкуются такие имена как Болат Абилов, Арман Шораев, Санжар Бокаев, Мухтар Тайжан и уже привыкший проигрывать Амиржан Косанов. Последний был основным соперником Токаева на предыдущих выборах и который первым… поздравил того с победой.

Так вот, автор осторожно намекает на то, что названных господ никоим образом не отнесешь к «клоунам», но представить их главой такого государства (очень богатого на полезные ископаемые), но имеющего массу сложностей, как-то не с руки. Принижать их ни в коем случае не стоит, но все равно возникает вопрос: есть в стране достойный соперник на выборах Токаеву или нет?

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Другой обозреватель газеты Әділ КЕМЕҢГЕР в своих гаданиях на кофейной гуще – статья называется «Тағы бір сайлау өтеді екен қазақтың оппозициясы қайда?» – «Еще одни выборы – где казахстанская оппозиция?» – ставит вопрос еще в более узком варианте. А сможет ли наконец оппозиция выдвинуть такого кандидата, который как минимум не должен быть таким как Амиржан Косанов, крепким со всех сторон?..

Как и предыдущий автор, он пространно рассуждает и приходит к выводу, что времени мало и скорее всего оппозиция не успеет серьезно пободаться на выборах. Вместе с тем автор цитирует в самом начале русскоязычного Сергея Дуванова, знаменитого оппозиционного коллегу казахского журналиста и оппозиционного деятеля. Тот нелицеприятно отзывается о выборных движениях оппозиции в прошлом и не дает им особого шанса и на предстоящих. Но при этом акцентированно отмечает: выборы будут иметь один положительный эффект. Они преподадут урок. Т.е. выборы будут таковы, что все, кто слепо верит власти… в конце концов прозреют.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстану необходима гораздо более активная казахизация северных регионов» — На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Асхата Касенгали о необходимости активной казахизации северных регионов Казахстана. Автор обратил внимание на видеоролики и фотоотчеты, связанные с пожарами в Костанае.

На одном из видео было запечатлено, как дети обнимали и фотографировались с Касым-Жомартом Токаевым. У Касенгали сложилось мнение, что родители будто специально подталкивали своих детей к президенту.

«Еще одна вещь, на которую я обратил внимание, что большинство тех, кто собрался в этом спортзале, были представителями других национальностей. Казахи все же есть, но их очень мало. Это факт, указывает на необходимость гораздо более активной казахизации севера», ― подчеркнул автор.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Данеша Байболатова о последствиях войны между Россией и Украиной для Казахстана.

«Когда начался конфликт России и Украины, я писал, что он будет иметь серьезные последствия и для нас. В частности, я предполагаю, что остро встанет вопрос, связанный с курсом валюты в стране, транспортировкой нефти, авиарейсами, жильем студентов, дефицитом и дороговизной товаров и межнациональными конфликтами», ― отметил автор.

По его мнению, вероятнее всего в будущем казахстанцев ждет дефицит лекарств и серьезные проблемы, связанные с нелегальной контрабандой. Он также подчеркнул, что одна из причин кроется в россиянах, въехавших в страну.

«Миллионы россиян, проникших в нашу страну за последние полгода, могут превзойти «20 тысяч террористов», напугавших страну в январе. Только в этот раз их впустили наши власти и сами предоставили все условия», ― посетовал Байболатов.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Как донести до ребенка историю и традиции понятным ему языком?» — Как пишет Мassaget.kz, важно рассказывать детям об истории и традициях с малых лет. Только делать это нужно правильно.

На YouTube-канале IBalaqai исследователь казахской мифологии, писатель и киносценарист Зира Наурзбаева рассказала, как донести до ребенка историю и традиции понятным ему языком.

По словам исследователя, современные западные мыслители утверждают, что сейчас традиции и история рукотворны, и даже есть инструменты для создания нации. Поэтому важно правильно доносить историю, особенно мальчикам.

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«Чему учат детей на уроках религиоведения?» — Как пишет Stan.kz, религиоведение в казахстанских школах преподается с 2004 года. Эта дисциплина, первоначально введенная в качестве факультативного курса, была включена в число обязательных с 2016 года. В управлении по делам религий Алматы рассказали, чему учатся школьники на этом уроке.

По словам заведующей кафедрой религиоведения и культурологии Казахского национального университета имени аль-Фараби Айнур Курманалиевой, предмет «Основы религиоведения» нацелен на доведение до школьников принципа, что светскость является неотъемлемой ценностью государства.

«В рамках предмета необходимо разъяснить, насколько важна светскость в сохранении стабильности, безопасности государства, объективно проинформировать о понятии свободы вероисповедания, мировых и традиционных религий, истории и современном состоянии новых религиозных движений.

Вместе с тем, сформировав всесторонние знания о негативных религиозных течениях и запрещенных религиозных организациях, нужно разъяснить причины и последствия возможных угроз на религиозной основе обществу, тем самым сформировать у молодежи «иммунитет» к преодолению проблем», — пояснила Айнур Курманалиева.

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