Казахстанские борцы опять без «золота» чемпионата мира, неудача наших теннисистов в розыгрыше Кубка Дэвиса, первые победы хоккейного «Барыса» в новом сезоне КХЛ и перед решающими матчами футбольной сборной РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Борьба: снова разочаровали

Вчера, когда в Казахстане уже наступила полночь, в столице Сербии должен был завершиться чемпионат мира. Это первенство стало 19-м подряд, на котором ни один из наших соотечественников не сумел добраться до верхней ступени пьедестала почёта. После завершения схваток в 27 весовых категориях из 30 казахстанцы имели одну серебряную и две бронзовые награды. Шанс на третью «бронзу» оставался у борца вольного стиля Адила Оспанова, но для этого ему вчера нужно было победить двух соперников.

Греко-римская борьба. Из десяти казахстанских борцов только один смог стать призёром чемпионата. Айдос Султангали (до 60 кг), одержав три победы, дошёл до полуфинала, в котором со счётом 0:7 проиграл кыргызу Жоламану Шаршенбекову. Затем в схватке за «бронзу» он одолел венгра Криштиана Кешкемети – 7:1. А его обидчик стал чемпионом мира. Еще два наших соотечественника, Амангали Бекболатов (до 55 кг) и Ибрагим Магомадов (до 72 кг), проиграли в поединках за 3-е место.

Нельзя не отметить успех борцов из Кыргызстана, которые завоевали две золотые и одну бронзовую медали. В активе команды Узбекистана одно «серебро» и одна «бронза». Большой урожай наград достался сборной Азербайджана – одна золотая, одна серебряная и три бронзовые. В неофициальном командном зачёте она заняла высокое 2-е место, пропустив вперёд себя только турецкую. Словом, представители других тюркских стран показали результаты, на которые следовало бы равняться и казахстанцам.

Положение в командном зачёте: 1.Турция – 125 очков. 2.Азербайджан – 118. 3.Сербия – 110. 4.Иран – 81. 5.Кыргызстан – 77… 8.Узбекистан – 61… 10.Казахстан – 51.

Женская борьба. Единственную медаль сборной Казахстана принесла Жамиля Бакбергенова (до 72 кг). В этой неолимпийской весовой категории было мало участниц, поэтому наша соотечественница начала сразу с четвертьфинала. Победив двух соперниц, она получила право бороться в финальной схватке, где почти без шансов проиграла американке Амит Элор – 0:10.

На снимке: Жамиля Бакбергенова (фото с сайта UWW – Объединённого мира борьбы)

Девять других казахстанских участниц выиграли на всех лишь 2 схватки из 12 проведённых – результат почти катастрофический. Опытнейшие Жулдыз Эшимова, некогда призёр чемпионата мира, и вернувшаяся в сборную после долгого перерыва Елена Шалыгина, медалистка Олимпиады 2008-го и трёх мировых первенств, выбыли из турнирной сетки после первых же своих поединков.

Положение в командном зачёте: 1.Япония – 190 очков. 2.США – 157. 3.Китай – 84. 4.Монголия – 72. 5.Украина – 68… 12.Казахстан – 32.

Вольная борьба. И здесь у наших палуанов на момент написания этого обзора была лишь одна медаль. Её в весе до 86 кг завоевал Азамат Даулетбеков. Одержав три победы, он вышел в полуфинал, где со счётом 0:12 проиграл действующему олимпийскому чемпиону Дэвиду Тэйлору из США. А в поединке за «бронзу» уверенно разобрался с пуэрториканцем Адрианом Рамосом – 10:0. В шаге от пьедестала почёта остановился супертяж Олег Болтин (до 125 кг), который в схватке за 3-е место уступил грузину Гено Петриашвили. Вчера должны были быть разыграны награды в трёх последних весовых категориях. В одной из них шансы на бронзовую медаль оставались у Адила Оспанова (до 65 кг) – для её завоевания ему нужно было одолеть двух соперников по утешительным поединкам.

Положение в командном зачёте (не учтены результаты в трёх весах):1.США – 143 очка, 2.Иран – 95. 3.Грузия – 53… 13.Казахстан – 25.

Теннис: дальше без наших

В Глазго прошёл один из четырёх турниров группового раунда высшего дивизиона Кубка Дэвиса, который ещё называют командным чемпионатом мира. Две путевки в «плэй-офф» оспаривали сборные Казахстана, Великобритании, США и Нидерландов. К сожалению, нашим теннисистам не удалось преодолеть эту стадию.

На снимке: Александр Бублик и Александр Недовесов в матче с командой США (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

В первом матче они проиграли нидерландцам с общим счётом 1:2. В одиночных поединках Михаил Кукушкин и Александр Бублик уступили своим соперникам, а в парной встрече Бублик с Александром Недовесовым одержали победу. Точно по такому же сценарию проходило и противостояние с американцами – опять 1:2. А после того, как британцы тоже потерпели поражения от теннисистов США и Нидерландов, стало ясно, что им с казахстанцами придётся довольствоваться лишь борьбой за третье место в группе. Этот матч должен был состояться вчера.

Хоккей: разборки аутсайдеров

После крайне неудачной выездной серии на старте нового чемпионата КХЛ хоккеисты «Барыса» реабилитировались, выиграв на своей площадке два матча из трёх. Впрочем, соперниками нашей команды были другие аутсайдеры Восточной конференции.

Первую свою победу в нынешнем сезоне «Барыс» одержал над челябинским «Трактором» – 3:1. Уже в стартовом периоде Линден Вей и Кирилл Савицкий забросили две шайбы в ворота соперника. Но перед самым перерывом гости, реализовав численное большинство, одну из них отыграли. А затем на протяжении почти 40 минут игрового времени счёт не менялся. В самом конце матча «Трактор» оказался в меньшинстве, но, тем не менее, заменил голкипера полевым игроком, упустил отличный голевой момент, а за пять секунд до финальной сирены сам пропустил шайбу.

Спустя два дня в столицу Казахстана приехал омский «Авангард», крайне слабо начавший нынешний чемпионат – пять поражений в пяти матчах. Ближе к концу первой трети 20-летний нападающий «Барыса» Ансар Шайхмедденов открыл счёт забитым им голам в КХЛ. Во втором периоде команды обменялись голами (в составе хозяев отличился Энтони Луис). В начале заключительной двадцатиминутки точные броски Ивана Мищенко и Линдена Вея, казалось бы, обеспечили нашей команде комфортное преимущество в три шайбы, но гости сократили разницу в счёте до минимума. А на последних минутах произошло то же самое, что в игре с «Трактором»: замена голкипера полевым игроком, и гол в пустые ворота – 5:3.

В субботу эти команды снова сошлись на льду. Но на сей раз игра проходила под диктовку омичей. К концу второго периода «Барыс» проигрывал с разницей в четыре шайбы – единственную ответную забросил Егор Петухов. В заключительной трети поединка Линден Вей установил окончательный счёт, нерадостный для казахстанского клуба, – 2:5.

После семи проведённых матчей «Барыс» с пятью очками занимает в Восточной конференции 9-е место, третье с конца.

Футбол: «Актобе» упрочил лидерство

В центральном матче 20-го тура первенства Казахстана столичный клуб на «Астана-Арена» принимал действующего чемпиона страны – костанайский «Тобол». Интерес к поединку подогревался тем, что буквально накануне главным тренером «Астаны» был назначен Григорий Бабаян (он сменил отправленного в отставку Срджана Благоевича), который руководил «Тоболом» в 2020-м, вывел его в лидеры чемпионата 2021-го, но летом того года получил приглашение в тренерский штаб московского ЦСКА. Ранее на протяжении многих лет Бабаян работал в «Астане», имел непосредственное отношение к её победам в национальных первенствах и успехам в еврокубковых турнирах.

В середине первого тайма хозяева поля заработали право на пенальти, но их главная «звезда» Марин Томасов не использовал этот шанс. Спустя несколько минут судья назначил 11-метровый уже в противоположные ворота, и Серикжан Мужиков реализовал его. Правда, вскоре Абат Аимбетов сравнял счёт. За двадцать минут до финального свистка победу «Тоболу» принёс центральный защитник Сергей Малый: после подачи «корнера» он точно пробил головой – 2:1. Приятно, что все три гола в активе казахстанских футболистов, двое из которых включены в состав национальной сборной на решающие матчи в Лиге наций УЕФА.

Осечкой «Астаны», своего главного преследователя, воспользовался лидирующий в чемпионате «Актобе». Выиграв на своём поле у «Тараза» с минимальным перевесом в счёте (1:0), он оторвался от столичного клуба на пять очков. А вот идущий 4-м карагандинский «Шахтёр», довольно неожиданно проиграл (0:1) «Каспию» из Актау, который в предыдущих семи турах не одержал ни одной победы. Потерпел неудачу и алматинский «Кайрат»: он на своём поле уступил соседу по турнирной таблице шымкентскому «Ордабасы» (1:2). Результаты других игр: «Атырау» – «Туран» 0:2, «Аксу» – «Акжайык» 1:0, «Мактаарал» – «Кызылжар» 1:1.

Положение команд после 20 туров: «Актобе» – 42 очка, «Астана» – 37, «Тобол» – 35, «Шахтёр» и «Кайрат» – по 30, «Ордабасы» – 29, «Атырау» – 28, «Аксу» и «Каспий» – по 26, «Тараз» – 25, «Туран» – 22 (один матч в запасе), «Кызылжар» – 22, «Акжайык» – 18 (один матч в запасе), «Мактаарал» – 15.

Футбол: с надеждой на повышение в классе

На этой неделе национальная сборная Казахстана проведёт два последних матча в Лиге наций УЕФА. Отлично проведя июньскую серию игр, она подошла к ним в роли лидера группы «С» третьего дивизиона и имеет отличные шансы получить повышение в классе – перейти во второй дивизион. Для этого ей надо удержать за собой верхнюю строчку турнирной таблицы.

Пока положение в ней выглядит так: Казахстан – 10 очков, Словакия – 6, Азербайджан – 4, Беларусь – 2. В четверг, 22 сентября, наши футболисты будут принимать на своём поле белорусов, а словаки – азербайджанцев. Через три дня, 25 сентября, казахстанская команда сыграет в Баку с азербайджанской, а словацкая – с белорусской. Скорее всего, нашей сборной достаточно будет либо одержать одну победу, либо свести оба матча к ничьей, и тогда она останется на 1-м месте.

Судя по списку футболистов, вызванных для участия в предстоящих поединках, особых кадровых проблем у команды Казахстана нет. И Нуралы Алип из санкт-петербургского «Зенита», и Бахтиёр Зайнутдинов из московского ЦСКА, и Марат Быстров из грозненского «Ахмата», и Роман Вороговский из бельгийского «Моленбека» должны приехать в расположение сборной. Да и те, кто играет в казахстанских клубах и на кого рассчитывает тренерский штаб, вроде бы здоровы.

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