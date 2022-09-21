Министерские работники и коррупция: в каких министерствах страны больше всего коррупционеров?

Сведения о лицах, совершивших коррупционные преступления

По итогам января–августа текущего года на уголовных коррупционных преступлениях попалось 111 сотрудников министерств РК — на 20,7% больше, чем годом ранее.

Чаще всего такие преступления совершали сотрудники Министерства финансов: 33 человека, против 31 годом ранее. Годовой рост составил 6,5%.

В число антилидеров также попали Министерство обороны РК (22 человека, плюс 83,3%), Министерство сельского хозяйства (16 человек, плюс 23,1% за год) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития (также 16 человек, причём сразу в 5,3 раза больше, чем годом ранее).

Среди преступников-коррупционеров 102 сотрудника совершили тяжкие преступления, 4 человека — преступления средней тяжести, и еще 4 — преступления небольшой тяжести, 1 человек — особо тяжкое преступление.

69,4% «министерских» правонарушителей попались на получении взятки: 77 человек, плюс 63,8% за год. Ещё 14 человек совершили коррупционные мошенничества, 7 человек попались на злоупотреблении должностными полномочиями, 6 человек — на даче взятки, 5 человек — на присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

В региональном разрезе большинство сотрудников министерств, совершивших коррупционные правонарушения, находились в Алматы: 23 человека — в 3,3 раза больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Шымкент (12 человек, годовой рост — в 4 раза) и Алматинская область (10 человек, минус 9,1%).

Наименьшая численность «министерских» правонарушителей наблюдалась в Кызылординской и Западно-Казахстанской областях: по 2 человека в каждом регионе. В трёх новообразованных областях, а также в Карагандинской и Костанайской областях случаи коррупционных правонарушений со стороны работников министерств не фиксировались.

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Информация предоставлена Ranking.kz

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