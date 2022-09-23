За 12 месяцев — с прошлого сентября по текущий — в Казахстане зафиксировано более 5 тысяч лесных пожаров и пожарных тревог

Самые пожароопасные месяцы для РК — июль, апрель и август

В начале сентября текущего года в Костанайской области бушевал серьёзнейший лесной пожар. Почти две тысячи людей были эвакуированы. Пожар быстро распространился из-за жаркой погоды и сильного ветра. Местное издание «Наша газета» сообщило, что в посёлке Аманкарагай загорелись административное здание нефтебазы и 30 близлежащих жилых домов.

Пожары затронули и другие регионы страны. Похоже, 2022 год может стать ещё одним годом больших пожаров в РК, где ежегодно фиксируется более 11 тыс. пожарных тревог в лесах. Данные о состоянии лесов в режиме, близком к реальному времени, собирает международная организация Global Forest Watch (GFW). Её работу поддерживают Google, Агентство США по международному развитию (USAID) и другие международные и неправительственные организации. Фактическое количество пожаров близко или равно количеству пожарных тревог, поскольку в базу данных включаются только предупреждения с более чем 80%-й уверенностью в том, что это не ложные срабатывания.

Заметим: природные пожары, как правило, более опасны, чем городские, поскольку они неконтролируемы. На их распространение влияют температура воздуха, скорость ветра и направление огня. Это делает тушение лесных пожаров очень сложным и опасным.

В период с 20 сентября 2021-го по 12 сентября 2022 года предупреждения о пожарах сработали более 5 тыс. раз, если рассматривать только предупреждения с высокой степенью достоверности. По сравнению с историческими данными, цифры за полные 2021 и 2022 годы остаются относительно низкими. Годом с наибольшим количеством пожарных тревог стал 2017-й, когда было зафиксировано почти 24 тыс. предупреждений, или 19% от общего количества за последние 10 лет.

Традиционно в Казахстане каждый год наблюдаются два пика пожаров: весенний, в середине апреля — начале мая, и летний — в конце июля. В первом случае горят большие открытые пространства, в основном в населённых пунктах, во втором речь обычно идёт о крупных лесных пожарах. Оба пика имеют примерно одинаковый масштаб, который традиционно оценивается по количеству так называемых термических пятен — пожаров, видимых на спутниковых данных.

За 10 лет больше всего пожарных тревог было зарегистрировано в июле: более 32 тыс., что составляет четверть всех случаев за 10 лет. На втором месте апрель (21%), на третьем — август (17%). Наименьшее количество тревог, связанных с лесными пожарами, было зафиксировано в январе и декабре — по 0,2%.

Пожары, зафиксированные GFW, часто вызваны недостатком осадков — страна получает большую часть влаги осенью и зимой, после чего растительность начинает высыхать. Но пожары также могут быть вызваны молниями во время тепловых бурь, или это могут быть преднамеренные сельскохозяйственные пожары, устроенные людьми для подготовки к предстоящему вегетационному сезону.

Заметим: количество пожаров, о которых сообщают казахстанские власти, резко отличается от данных GFW, что может объясняться различной методологией при учёте. Например, в прошлом году в государственном лесном фонде был зарегистрирован всего 751 пожар, а площадь уничтоженных огнём лесов составила 167 тыс. га (прямой материальный ущерб превысил 6 млрд тг), сообщается на сайте премьер-министра РК.

Важный момент: министр по чрезвычайным ситуациями Юрий Ильин тогда отметил, что в некоторых регионах страны оснащённость природоохранных и лесных учреждений не превышает 50%. Так, в Атырауской области оснащённость составляла 20%, в Восточно-Казахстанской — 24%, в Кызылординской — 33%, в Западно-Казахстанской — 47%, в Актюбинской — 47%, в Северо-Казахстанской — 48%.

В целом в мире в 2021 году сгорело в общей сложности 9,3 млн га леса. Эта площадь равна территории Португалии. Более половины всех сгоревших лесов пришлось на долю России: 58% (5,4 млн га). Канада за тот же период потеряла от огня около 1,6 млн га (17% от мировых показателей).

Отметим: GFW оценивает масштаб потери древесного покрова. Древесный покров, в свою очередь, определяется как вся растительность высотой более 5 метров, которая может принимать форму естественных лесов и насаждений с различной плотностью полога.

В целом в мире около 70% всех потерь древесного покрова в результате пожаров за последние 20 лет произошло в северных бореальных лесах, причем около 80 млн га было потеряно за период с 2001-го по 2021 год, согласно исследованию, опубликованному Global Forest Watch и Институтом мировых ресурсов. Бореальный регион — это огромная полоса хвойных лесов, которая опоясывает северное полушарие, включая Скандинавию, Эстонию, Литву, Россию, Аляску, Канаду и другие страны.

Лесные пожары в этих регионах вызывают особое беспокойство, поскольку они могут привести к высвобождению углерода, погребённого глубоко в почве, а также к гибели самих деревьев. Для восстановления деревьев в бореальных лесах требуется до ста лет.

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Информация предоставлена Еnergyprom.kz

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