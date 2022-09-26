Налог на третью и более квартиры решит проблему нехватки жилья 26.09.2022 12:30 Ботагоз АЛДОНГАРОВА Жизнь 46 0 Общественный деятель Дильнар Инсенова о том, как проконтролировать коррупционные деньги собственников, имеющих по десятки квартир Посмотреть на RuTube Похожие материалы: Более чем на 17% выросло в августе число сделок купли-продажи жилья в Казахстане Проект диагностического центра пока остаётся мечтой Рост тарифов за коммунальные услуги неизбежен Биологический суверенитет просил подождать 150 миллионов долларов на выборы и помощь угнетённым